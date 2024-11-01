edición general
5 meneos
8 clics
Para Marx, el florecimiento humano es social

Para Marx, el florecimiento humano es social

En el centro de la visión de Karl Marx sobre la buena sociedad está la idea de que las personas solo pueden desarrollarse plenamente al satisfacer las necesidades de los demás.

| etiquetas: marx , sociedad , social , satisfacción , otros
4 1 0 K 62 cultura
1 comentarios
4 1 0 K 62 cultura
Kmisetas #1 Kmisetas
Traducción del marxismo al siglo XXI: “yo no trabajo, tú me mantienes, y así ambos florecemos”.
El único problema es que siempre florece el burócrata del partido, mientras los demás riegan con sudor y paguita ajena.
0 K 6

menéame