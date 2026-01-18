·
Marta Sánchez: "El físico a veces eclipsa otros talentos, pero al final yo me salí con la mía"
La cantante madrileña celebra sus cuatro décadas de carrera con un doble álbum, '40 Años 1985-2025', de éxitos y material inédito, que dará pie a una larga gira para el año que viene
#1
Milmariposas
Ok, Marta. Tell me more...
3
K
56
#4
diablos_maiq
#1
ahora nos hablará del ingeniero y del matemático
1
K
28
#3
Fotoperfecta
Esperemos que la
gira
consista en dar la vuelta rápidamente y dejarnos en paz
1
K
31
#8
pepel
El facherío no lo tapas con el físico.
0
K
20
#5
fastbrian
Cierto! Otra sería Leticia Sabater.
0
K
10
#2
janatxan
Bueno, tu y tu cirujano plástico.
0
K
9
#6
sald64059
Y lo jodido es que se lo creerá y todo.
0
K
8
#7
Kuipersea
He tenido boniatos más inteligentes
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
