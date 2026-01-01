edición general
‘Mars attacks!’

Hoy podemos calibrar las consecuencias de la “guerra contra el terrorismo” puesta en práctica por Estados Unidos tras los atentados del 11-S: más de 400.000 personas asesinadas a manos del ejército norteamericano; más de cuatro millones de muertes en la zona como resultado de las guerras civiles que devoraron los países intervenidos; y de la democracia en Irak, Afganistán, Libia o Siria, mejor olvidarse. Un desastre sin paliativos. Con su ataque a Venezuela, Donald Trump ha dado un paso adicional.

Aquí tenemos la versión española  media
Todos blanquitos y religiosos menos el camarero negro
Sinceramente, los iban a matar igual. La excusa es lo de menos.
