Marruecos rescata a 40.000 migrantes y desmantela 148 redes de tráfico en 2025

El gobierno marroquí, a través de sus fuerzas de seguridad, ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra la inmigración irregular y el narcotráfico, según informó Abdellatif Loudiyi, ministro delegado ante el jefe de gobierno encargado de la administración de la Defensa Nacional. Las unidades de la Marina Real y la Gendarmería Real rescataron a 40.000 migrantes que intentaban cruzar el mar de manera irregular, evitando que perdieran la vida. Además, se detuvo a más de 21.000 personas en relación con estos intentos de migración irregular.

#8 gorg
"rescata" es un eufemismo.
#7 plutanasio
#6 pues ya que los europeos les regalamos pickups como si fuesen caramelos también les podríamos regalar patrulleras.
maldita.es/malditobulo/20240220/espana-regala-marruecos-100-todoterren
#9 Garbns
#7 ya se las regalamos ya.. y a Senegal tb desde hace muchos años y diferentes gobiernos

No es la primera ni será la última, lo que luego se gastan 0 en mantenimiento

www.facebook.com/story.php?story_fbid=1009091127931250&id=10006491
#10 plutanasio
#9 Pero esa es militar, no de salvamento.
#11 Garbns
#10 yo he hablado de patrulleras :-) que tb se pueden usar para interceptar las pateras (como las de la guardia civil la río Duero, Río Guadiana, etc...)


Pd: un barco es un barco, luego lo puedes destinar a lo que quieras (dentro de ciertos límites claro)
#2 Kantinero
Propaganda barata del amigo del campechano
Son multitud más los que entran por medios legales y muchos de ellos se convierten aquí en parásitos, o ya lo eran allí

O los menas que sus propios padres envían aquí y a los seis meses cogen un avión para venir a ver al niño.
#4 Mala
Con una mano sujeta a los que vienen de paises en guerra y con la otra nos envia a sus menores.
#1 crycom
Los deja en recámara para arrojarlos a la verja cuando le convenga pedir más dinero a la UE.
#3 plutanasio
#1 Eso sin contar que siempre que alguna embarcación pide ayuda o un buque se cruza con un cayuco, los marroquíes, por lo que sea, siempre tienen sus buques de salvamento averiados o no disponibles y tiene que ir uno de canarias a la petición de auxilio.
#6 Garbns
#3 Conociendo el estado de sus patrulleras, se pueden dar con canto en los dientes de que no estén hundidos en puerto..
#1 Connect
#1 Es tan fácil como ayudar a esos países emisores de emigrantes a que se desarrollen económicamente. Dejar de apoyar Gobiernos títere que venden los recursos a Europa esclavizando a sus ciudadanos. O impedir que puedan desarrollarse con nuevas infraestructuras, etc...

Les hacemos eso a esos países, y jodemos a Marruecos porque no podrá chantajearnos con los inmigrantes... pero.... sale más barato ir pagando a Marruecos de vez en cuando que dejar de esclavizar esos paises. Y además nos va llegando mano de obra barata a Europa regularmente, que eso nos va bien y así se les puede echar las culpas de que vayamos mal.
