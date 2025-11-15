Marruecos rescata a 40.000 migrantes y desmantela 148 redes de tráfico en 2025

El gobierno marroquí, a través de sus fuerzas de seguridad, ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra la inmigración irregular y el narcotráfico, según informó Abdellatif Loudiyi, ministro delegado ante el jefe de gobierno encargado de la administración de la Defensa Nacional. Las unidades de la Marina Real y la Gendarmería Real rescataron a 40.000 migrantes que intentaban cruzar el mar de manera irregular, evitando que perdieran la vida. Además, se detuvo a más de 21.000 personas en relación con estos intentos de migración irregular.