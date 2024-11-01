edición general
Marlaska entrega la Gran Cruz de la Guardia Civil a Abdellatif Hammouchi, director de Seguridad Nacional de Marruecos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha entregado este martes en Madrid la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al director general de Seguridad Territorial y de Seguridad Nacional de Marruecos, Abdellatif Hammouchi. La condecoración se produce en los mismos días en los que Marruecos reprime duramente las protestas juveniles y la ONU santifica el plan de ocupación del Sáhara apoyado por EEUU y España. El acto de carácter privado se ha celebrado en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil y ha contado co

themarquesito #1 themarquesito
La típica condecoración protocolaria entre altos mandos, nada fuera de lo común
platypu #2 platypu *
#1 A que otros altos mandos fuera de españa se la han entregado? o solo vienes a blanquear a un torturador?

Siete años después, el escándalo del software Pegasus, utilizado contra periodistas y figuras políticas, volvió a situar a Hammouchi en el foco global. Una investigación de Forbidden Stories y Amnistía Internacional aseguró que Marruecos habría empleado este sistema israelí para espiar decenas de miles de teléfonos, entre los que se encontraban el de Emmanuel Macron, Pedro Sánchez o el…   » ver todo el comentario
JackNorte #3 JackNorte
Todo tiene un precio incluidas las vidas humanas.
