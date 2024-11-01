edición general
A las marismas de Doñana podrían quedarles 60 años de vida

A las marismas de Doñana podrían quedarles 60 años de vida

Un estudio reciente indica que Doñana está perdiendo agua a un ritmo constante y preocupante. Si esta tendencia continúa, las marismas podrían desaparecer en torno a 60 años. Es una advertencia que puede cambiar, si se toman decisiones valientes y urgentes.

Fisionboy #2 Fisionboy
No sé si este es el mejor año para hablar de sequías en Andalucía...
6 K 88
Barney_77 #4 Barney_77
#2 Periodos extraordinarios de lluvias no deben hacernos pensar que la tonica general en este pais es el de sequias crecientes. Esto es como una familia que siempre gasta mas de lo que ingresa, que le llegue un ingreso extraordianro no va a impedir que al final se vaya al carajo. Si no implantas medidas que cambien la tendencia al final el resultado sera el mismo, por mucho aporte puntual que se produzca.
2 K 38
ElmaEscobar #6 ElmaEscobar
#4 véase también cualquier noticia sobre las tablas de Daimiel cuando ha habido lluvias en los ultimos ¿30/40 años?
0 K 7
thoro #9 thoro *
#4 No se te olvide que también hay sequías periódicas.
Más que calentamiento global el discursito suena a esto...
m.youtube.com/watch?v=SWaSuFmoGKU

Aparte que con un solo año que se metan con los pozos ilegales se soluciona el problema.
Sí, en 1 solo año.
1 K 20
celyo #16 celyo
#9 es que los pozos debieran de haber sido cerrados ya, pero la Junta de Andalucía ha ido legalizando muchos de ellos.

Y si juntamos a Vox diciendo memeces sobre el agua de los rios, esto va a ir a peor en cuanto a soluciones medio ambientales.
0 K 14
#11 soberao
#2 Lo de este año ha pasado otros años como dicen los registros, y esto no ha significado que el clima de la zona de Andalucía occidental se volviera lluvioso como el norte.
El problema del agua en Doñana es la explotación del acuífero que no va a terminar y la desertificación de la zona por el aumento de las temperaturas por el cambio climático.
Al igual que en las Tablas de Daimiel o la Laguna de la Janda los interrses económicos pesan más que el interés biológico o conservacionista.
1 K 29
#12 concentrado
#2 No es sequía, es sobreexplotación. Habrá que ver el ritmo de bajada de los acuíferos (que ahora se suponen llenos) cuando este diluvio pase.
0 K 20
celyo #14 celyo
#2 En 2024 se estaba pensando en traer barcos cisterna para alimentar a Málaga

www.malagahoy.es/malaga/Barcos-cisterna-traer-agua-Malaga-sequia_0_187

Y pese a que está lloviendo mucho ahora, es en un espacio de tiempo muy breve.
Habrá que ver si en el resto del año a ver si hay lluvia.
0 K 14
#7 kaos_subversivo
#5 hombr, cerrar los pozos ilegales tampoco estaría mal. Aunque el rocio deberia estar prohibido de hace años
2 K 47
Barney_77 #8 Barney_77
#7 Ir al Rocio deberia ser causa suficiente para que te den discapacidad
0 K 20
#13 soberao
#5 #7 El Rocio tiene más problemas por la masificación además que todavía no ha llegado nadie en España capaz de prohibir una fiesta religiosa masiva con millones de romeros. Colgarían al responsable en la plaza del pueblo.
0 K 15
celyo #17 celyo
#13 Creo que si pretendes ir a prohibir El Rocío, mejor que quien vaya allí, se lleve al ejercito, y no es broma.
0 K 14
#18 soberao
#17 ¿Además con qué consenso vas a prohibir eso? Cuando prohibes algo es porque hay un peso importante de gente que apoya esa decisión. Nos guste o no, el Rocio tiene más seguidores que retractores, sería un acto dictatorial por mucha justificación medioambiental que tenga.
0 K 15
#3 kaos_subversivo
Ya se encargaran los señoritos de que no pase de los 30
2 K 26
Barney_77 #5 Barney_77
#3 Todo lo que hagan que no sea prohibir "El Rocio" me pareceran medidas tibias e ineficaces.
1 K 23
Javi_Pina #10 Javi_Pina
Da tiempo para comer
0 K 11
Benzo #15 Benzo *
"Un estudio reciente indica que Doñana está perdiendo agua a un ritmo constante y preocupante."

¡No hay que preocuparse!, gracias al calentamiento global, el nivel del mar está subiendo y se llenará de agua otra vez :roll: :shit:  media
0 K 11

