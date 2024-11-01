A las marismas de Doñana podrían quedarles 60 años de vida

Un estudio reciente indica que Doñana está perdiendo agua a un ritmo constante y preocupante. Si esta tendencia continúa, las marismas podrían desaparecer en torno a 60 años. Es una advertencia que puede cambiar, si se toman decisiones valientes y urgentes.
| etiquetas: doñana , medio ambiente , riesgo
Más que calentamiento global el discursito suena a esto...
m.youtube.com/watch?v=SWaSuFmoGKU
Aparte que con un solo año que se metan con los pozos ilegales se soluciona el problema.
Sí, en 1 solo año.
Y si juntamos a Vox diciendo memeces sobre el agua de los rios, esto va a ir a peor en cuanto a soluciones medio ambientales.
El problema del agua en Doñana es la explotación del acuífero que no va a terminar y la desertificación de la zona por el aumento de las temperaturas por el cambio climático.
Al igual que en las Tablas de Daimiel o la Laguna de la Janda los interrses económicos pesan más que el interés biológico o conservacionista.
www.malagahoy.es/malaga/Barcos-cisterna-traer-agua-Malaga-sequia_0_187
Y pese a que está lloviendo mucho ahora, es en un espacio de tiempo muy breve.
Habrá que ver si en el resto del año a ver si hay lluvia.
¡No hay que preocuparse!, gracias al calentamiento global, el nivel del mar está subiendo y se llenará de agua otra vez