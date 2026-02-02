Mario Draghi: "La UE debe convertirse en una federación para evitar el declive y la desindustrialización"

El ex primer ministro italiano asegura que la Unión Europea corre el riesgo de desindustrializarse si no se convierte en federación. "Europa corre el riesgo de quedar subordinada, dividida y desindustrializada", si no se convierte en una "auténtica federación". El ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, declaró en un discurso pronunciado el lunes en la Universidad belga Ku Leuven, heredera de la antigua Universidad de Lovaina.