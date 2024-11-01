edición general
El marido de una diputada del PP valenciano presenta su empresa a una oferta pública de construcción de VPP en la zona DANA

La empresa ha llegado incluso a pagar en un medio de comunicación publicidad sobre su propuesta antes de que la mesa de contratación abriera el sobre de la oferta técnica

pitercio
Se presenta a un concurso de sinvergüenzas y se lleva dos de los tres primeros puestos.
riz
No se cortan, no se esconden. Y se lo consentimos.
Troll_hunter
Hienas
a69
Con piscina y pádel?
laruladelnorte
, resulta escandaloso que el marido de una diputada del PP, partido que actualmente está en el Gobierno valenciano, concurra para construir viviendas de VPP. Más aun si se tiene en cuenta el pelotazo de las VPP de Alicante, donde personas del PP, así como amigos afines, han conseguido vivienda pública por encima de la gente que realmente la necesita.

A ver...de todos es sabido que la mafia siempre mira por los suyos. :foreveralone:
DayOfTheTentacle
Yo solo se que he llamado a un parador de benicarló al q vamos cada verano y nos han dicho que por la DANA están de obras hasta 2028... raro...
