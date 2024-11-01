·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9617
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
11413
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
9033
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
5562
clics
Von Der Leyen quiere destruir la UE
3825
clics
El miedo cambia de bando
más votadas
493
Meloni denuncia la "masacre de niñas en el sur de Irán" y exige que "se rindan cuentas"
422
España cesa a la embajadora en Tel Aviv y rebaja su representación diplomática en Israel
384
Detienen a dos hombres por amenazar de muerte y acosar a Ione Belarra en redes sociales: "Muerte a todas las rojas y perroflautas"
382
La mayoría de los norteamericanos cree que Trump atacó a Irán para tapar el escándalo Epstein [EN]
429
Embargan a Ryanair un avión en Austria por no pagar una indemnización de 890 euros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
23
clics
El marido de una diputada del PP valenciano presenta su empresa a una oferta pública de construcción de VPP en la zona DANA
La empresa ha llegado incluso a pagar en un medio de comunicación publicidad sobre su propuesta antes de que la mesa de contratación abriera el sobre de la oferta técnica
|
etiquetas
:
pp
,
diputada
,
corrupción
,
dana
14
4
0
K
166
valencia
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
4
0
K
166
valencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pitercio
Se presenta a un concurso de sinvergüenzas y se lleva dos de los tres primeros puestos.
0
K
20
#4
riz
No se cortan, no se esconden. Y se lo consentimos.
0
K
13
#2
Troll_hunter
Hienas
0
K
12
#5
a69
Con piscina y pádel?
0
K
11
#6
laruladelnorte
, resulta escandaloso que el marido de una diputada del PP, partido que actualmente está en el Gobierno valenciano, concurra para construir viviendas de VPP. Más aun si se tiene en cuenta el pelotazo de las VPP de Alicante, donde personas del PP, así como amigos afines, han conseguido vivienda pública por encima de la gente que realmente la necesita.
A ver...de todos es sabido que la mafia siempre mira por los suyos.
0
K
10
#3
DayOfTheTentacle
Yo solo se que he llamado a un parador de benicarló al q vamos cada verano y nos han dicho que por la DANA están de obras hasta 2028... raro...
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A ver...de todos es sabido que la mafia siempre mira por los suyos.