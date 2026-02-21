edición general
19 meneos
22 clics
Mariano Barbacid: "En España hay cultura deportiva, no científica"

Mariano Barbacid: "En España hay cultura deportiva, no científica"

Mariano Barbacid, pionero en la investigación del cáncer y descubridor del primer oncogén humano, repasa su trayectoria y el reciente avance de su equipo, que logró eliminar tumores de páncreas en ratones. Explica que quedan años de ensayos antes de probar en humanos y destaca la falta de cultura científica en España, datándola desde la expulsión de árabes y judios, o a que cuando se habla de cultura se esté pensando en las humanidades pero no en la ciencia. Habla de su vocación, del papel del deporte en la salud y del apoyo social recibido.

| etiquetas: barbacid , ciencia , deporte
16 3 0 K 194 actualidad
13 comentarios
16 3 0 K 194 actualidad
#1 tropezon *
En China muchos dirigentes políticos vienen de la ciencia o ingeniería, en occidente en cambio es más raro y son inmensamente mayoritarios los de letras. Porcentualmente allí están más equilibrados.
Y eso es una de las cuestiones que más inciden en la industria.
2 K 39
#2 Lusco2
#1 En China te ejecutan por corrupción y no tienen nada que ver pero hablan en chino
1 K 14
#5 tropezon *
#2 O cogen al Jack Ma y lo encierran ante el intento de convertirse en un tecnoligarca.
Casualmente retrocedio... igualito que en occidente :troll:
1 K 26
rojo_separatista #7 rojo_separatista
#1, justamente China lidera el medallero en los juegos olímpicos de verano, es una falsa dicotomía contraponer la cultura deportiva con el interés por la ciencia y creo que esta estrategia que en lugar de recabar apoyos genera rechazos.
0 K 11
Forni #11 Forni
#1 La mayoritario en occidente son los de los billetes y las familias, si al menos estudiaran letras de verdad algo aportarían, pero no debemos confundir estudiar ciencias sociales con "empresariales" xD
0 K 10
mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo
#1 De letras no, peor, de leyes. Casi todos estudian derecho.

Y todo el mundo sabe que las habilidades de los abogados son "palabrería para no decir nada" y "generar conflictos para tener clientes".
0 K 12
Chinchorro #3 Chinchorro *
Fumbo si, no ciencia.
0 K 12
Ovlak #12 Ovlak *
#10 Bueno, a mí también me pareció mal cuando cursé el bachillerato. Hoy, viéndolo con un poco más de perspectiva, creo que salimos a ganar los que cursamos un bachillerato de ciencias ya que disponemos de un conocimiento más transversal.

Vamos, que aunque en aquel momento mi interés sólo estaba en ciencia y tecnología, hoy no me arrepiento de haber podido estudiar lenguas, historia y filosofía y creo que me ha servido de mucho. Quizás la literatura (entendida como memorizar autores y fechas de sus obras) es lo único que hubiera descartado.
0 K 12
#6 mcfgdbbn3 *
Un dato: uno puede ir a la universidad con un conocimiento científico de 4º de ESO... eligiendo en ese curso las matemáticas blandas solo como asignatura de ciencias. El bachillerato de ciencias tiene casi la mitad de asignaturas de letras, el de letras... puedes elegir tener solo asignaturas de letras.

Y con esto no desprecio las letras, pero hay dos problemas:
- Hay gente de letras que se titula con un conocimiento científico realmente escaso.
- El bachillerato de ciencias es muy…   » ver todo el comentario
0 K 12
Ovlak #9 Ovlak
#6 No sé si ahora ha cambiado, pero en mis tiempos podías ir a la universidad con un bachillerato de letras pero sólo matricularte en carreras de letras.
1 K 24
#10 mcfgdbbn3
#9: Sí, pero no puedes ir a carreras de ciencias matriculándote solo de ciencias, te va a caer lengua, filosofía, historia, inglés... en cambio en letras puedes elegir entre estudiar matemáticas suaves o simplemente no estudiarlas.
0 K 12
#4 Galton
Pan y circo y nada de escuela...
0 K 8
rojo_separatista #8 rojo_separatista
#4, pues mucho mejor que ser todos robots y dedicarnos todo el día únicamente a tareas productivas.
0 K 11

menéame