Mariano Barbacid: "En España hay cultura deportiva, no científica"

Mariano Barbacid, pionero en la investigación del cáncer y descubridor del primer oncogén humano, repasa su trayectoria y el reciente avance de su equipo, que logró eliminar tumores de páncreas en ratones. Explica que quedan años de ensayos antes de probar en humanos y destaca la falta de cultura científica en España, datándola desde la expulsión de árabes y judios, o a que cuando se habla de cultura se esté pensando en las humanidades pero no en la ciencia. Habla de su vocación, del papel del deporte en la salud y del apoyo social recibido.