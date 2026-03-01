edición general
María Corina Machado anunció que volverá a Venezuela "en las próximas semanas"

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció este domingo que en las “próximas semanas” volverá a su país, donde se preparará, según dijo, para “una nueva y gigantesca victoria electoral”, a casi dos meses de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Machado, quien salió del país sudamericano en diciembre en clandestinidad, indicó que hay “una hoja de ruta que cumplir” que incluye “establecer los consensos para lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición”.

josde #4 josde
Ira y no volverá a ser nadie, se ha demostrado que es una traidora y vendida a su país
#7 Grahml *
#4 Al menos tiene la conciencia tranquila porque otorgó su premio Nobel de la Paz a Trump, verdadero artífice de la paz en el mundo.

PD: La verdad que los noruegos se lucen dejando por los suelos la reputación de sus galardones.
Pertinax #2 Pertinax *
Para nada, porque el bacalao ya está cortado entre el bolivarianismo y Trump, para beneficio de todos ellos.
Cuñado #6 Cuñado
Mi prima tiene vez en la peluquería este miércoles para cortarse las puntas. Tendré que avisar a la CNN.
Andreham #1 Andreham
Para eso le dio el premio nobel al cheeto, obviamente.

Para ganar unas elecciones limpias y sin presiones externas.
Findeton #3 Findeton
#1 Antes os quejábais de que no habría elecciones, ahora dices que lo mismo las hay pero que igual no las reconocerás?
obmultimedia #5 obmultimedia
#1 Estaria de p.m. que nada mas pisar suelo Venezolano la detuvieran por traicion a la patria.
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1 *
Puede que más de uno se moleste con el recibimiento que tendrá cuando vuelva
