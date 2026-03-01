María Corina Machado anunció que volverá a Venezuela "en las próximas semanas"

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció este domingo que en las “próximas semanas” volverá a su país, donde se preparará, según dijo, para “una nueva y gigantesca victoria electoral”, a casi dos meses de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Machado, quien salió del país sudamericano en diciembre en clandestinidad, indicó que hay “una hoja de ruta que cumplir” que incluye “establecer los consensos para lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición”.