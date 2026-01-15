·
Margarita Robles alerta que “sin inversión en defensa, Europa va a desaparecer”
Escribano (Indra) urge a 'producir ya' y niega la brecha tecnológica entre las compañías de defensa españolas y sus competidores europeos y estadounidenses
actualidad
#2
Asimismov
Y con inversión en defensa también vamos a desaparecer, al menos la Europa tal y como la conocemos.
1
K
22
#3
Meneador_Compulsivo
Cuéntaselo al Número 1:
Pedro Sánchez: "Sobra el Ministerio de Defensa"
0
K
20
#1
carraxe
*
Mientras la Comisión Europea esté al servicio de los sionistas, Europa está condenada. Lo mismo con una parte importante del Parlamento Europeo: están vendidos. Aquí tenemos algo como el AIPAC de EEUU con la diferencia de que como en Europa íbamos de civilizados, está prohibido sobornar políticos, así que pagan en B
1
K
19
#5
HangTheRich
Si, Margara, y si esa inversión en defensa es para comprar juguetes yankis e israelíes va a desaparecer igual.
1
K
18
#6
pitercio
Esta es un Aznar sin bigote.
0
K
18
#4
Ragle_Gumm
Mejor para pescar.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
