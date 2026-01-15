edición general
Margarita Robles alerta que “sin inversión en defensa, Europa va a desaparecer”

Escribano (Indra) urge a 'producir ya' y niega la brecha tecnológica entre las compañías de defensa españolas y sus competidores europeos y estadounidenses

Asimismov #2 Asimismov
Y con inversión en defensa también vamos a desaparecer, al menos la Europa tal y como la conocemos.
#1 carraxe *
Mientras la Comisión Europea esté al servicio de los sionistas, Europa está condenada. Lo mismo con una parte importante del Parlamento Europeo: están vendidos. Aquí tenemos algo como el AIPAC de EEUU con la diferencia de que como en Europa íbamos de civilizados, está prohibido sobornar políticos, así que pagan en B
#5 HangTheRich
Si, Margara, y si esa inversión en defensa es para comprar juguetes yankis e israelíes va a desaparecer igual.
pitercio #6 pitercio
Esta es un Aznar sin bigote.
Ragle_Gumm #4 Ragle_Gumm
Mejor para pescar.
