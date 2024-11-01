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Marco Rubio tacha de "inaceptable" que Irán controle el estrecho de Ormuz; es una "vía navegable internacional
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, criticó este viernes el intento de Irán por controlar el estrecho de Ormuz después de que creara una autoridad para aprobar el tránsito por esta vía marítima.
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irán ormuz
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marco rubio
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#1
cenutrios_unidos
Como cuando bombardeais embarcaciones en aguas internacionales?
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#2
Verdaderofalso
*
Ahora vamos a hablar de derecho internacional señor
zapatones
Rubio?
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#5
alpoza
Titular alternativo: es "inaceptable" que Irán controle el estrecho de Ormuz sin que nosotros saquemos tajada.
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#6
Imag0
Lo que es inaceptable es el bloqueo yankee a Cuba, puto desgraciado.
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#3
clavícula
En adelante, "Estrecho de América"
0
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#4
alpoza
#3
Estrecho de Trump
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#7
Verdaderofalso
#4
Estrecho de Epstein
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