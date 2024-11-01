edición general
Se marcha a vivir a Andorra, Hacienda le reclama más de 100.000 euros y la justicia falla alegando “intereses vitales”

Un jubilado declara su residencia en Andorra, pero los tribunales concluyen que sus principales vínculos económicos y familiares continúan en España.

cenutrios_unidos
Un caradura, que luego vendra a nuestros hospitales y usara nuestras carreteras.

Lo de Andorra es vergonzoso.
Bretenaldo
#1 irse a Andorra es una decisión libre de cada uno, como quien se va a trabajar al extranjero o a pasar sus día de jubilado a otro país. Otra cosa es que en este caso parece 1) que quizá todo fuese un paripé; 2) que no estaba muy bien asesorado ya que con estos mimbres era probable que lo considerasen residente en España.
jdmf
#1 #2 ¿Qué tal libre es irse a vivir a otro lugar o país?
Gente que cree que por no pagar impuestos ¿Va a tener una vida mejor? ¿Cuánto de mejor? Si la razón es simplemente, los impuestos.
No dudo que ese jubilado volverá a España si le surge un cáncer.
¿Y qué hay de quienes vienen a vivir a España desde países que prácticamente no pagan impuestos, como los países africanos? ¿Se les trata aquí como gente que han tomado una libre elección?
HeilHynkel
#1

Recuerdo no sé que youtuber se fue a Andorra y luego pedía que le mejoraran el aeropuerto de la Seo porque no le venían bien los vuelos (que tampoco debe tener muchos, supongo)
torrrquemada
"y que la propia cónyuge presentó la declaración del IRPF en España el mismo año" :wall:
