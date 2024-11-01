·
8
meneos
45
clics
Se marcha a vivir a Andorra, Hacienda le reclama más de 100.000 euros y la justicia falla alegando “intereses vitales”
Un jubilado declara su residencia en Andorra, pero los tribunales concluyen que sus principales vínculos económicos y familiares continúan en España.
etiquetas
:
andorra
,
residencia
,
fiscal
,
fraude
5 comentarios
#1
cenutrios_unidos
Un caradura, que luego vendra a nuestros hospitales y usara nuestras carreteras.
Lo de Andorra es vergonzoso.
4
K
36
#2
Bretenaldo
*
#1
irse a Andorra es una decisión libre de cada uno, como quien se va a trabajar al extranjero o a pasar sus día de jubilado a otro país. Otra cosa es que en este caso parece 1) que quizá todo fuese un paripé; 2) que no estaba muy bien asesorado ya que con estos mimbres era probable que lo considerasen residente en España.
2
K
33
#4
jdmf
#1
#2
¿Qué tal libre es irse a vivir a otro lugar o país?
Gente que cree que por no pagar impuestos ¿Va a tener una vida mejor? ¿Cuánto de mejor? Si la razón es simplemente, los impuestos.
No dudo que ese jubilado volverá a España si le surge un cáncer.
¿Y qué hay de quienes vienen a vivir a España desde países que prácticamente no pagan impuestos, como los países africanos? ¿Se les trata aquí como gente que han tomado una libre elección?
0
K
11
#3
HeilHynkel
#1
Recuerdo no sé que youtuber se fue a Andorra y luego pedía que le mejoraran el aeropuerto de la Seo porque no le venían bien los vuelos (que tampoco debe tener muchos, supongo)
0
K
20
#5
torrrquemada
"
y que la propia cónyuge presentó la declaración del IRPF en España el mismo año
"
0
K
7
