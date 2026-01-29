Las marcas chinas de coches 'inundan' España de concesionarios: ya tienen 600 y llegarán a 1.000 este año

Los fabricantes del gigante asiático cerraron 2025 con 600 puntos de venta en España y prevén abrir otros 400 en colaboración con los grandes grupos de distribución, a los que ofrecen rentabilidades superiores a la media del sector. Cada vez es más habitual ver en España concesionarios de marcas de coches antes desconocidas por el cliente español, como BYD, Omoda, Jaecoo, Lynk & Co, Leapmotor, Dongfeng o Xpeng. El espectacular crecimiento de ventas en el país de las firmas chinas, que ya suponen el 10% de todas las matriculaciones, con más de
| etiquetas: marcas , chinas , coches , españa , mil , concesionarios
Siempre nos vendieron (nunca mejor dicho) que en un sistema capitalista el mercado se regula solo. Si pones los precios mucho más altos que la competencia, te barrerán del mercado.
Eso es un capitalismo de verdad. No contábamos con el cártel europeo de fabricantes que se pusieron de acuerdo para subir los precios (todo esto está denunciado y demostrado).
Mira por dónde les cae una competencia que no controlan y me sabe mal por los trabajadores de esas fábricas que no tienen la culpa de la mala decisión de sus jefes que se lo han llevado calentito, pero les van a barrer.