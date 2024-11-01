Un mar, tres potencias y las claves del Indo-Pacífico

La zona del Indo-Pacífico vive su momento más convulso en décadas, convirtiéndose en el escenario geopolítico más complejo del planeta. Las disputas territoriales, la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, la escalada militar en torno a la soberanía de Taiwán y el deterioro de las relaciones entre Pekín y Tokio, están reconfigurando de forma radical las rutas marítimas, la posición de las navieras, la seguridad energética y el funcionamiento de las cadenas de suministro globales.