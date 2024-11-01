Los mapas que muestran por qué Groenlandia es tan importante a medida que el Ártico se calienta [ENG]  

El deshielo del Ártico ha creado más oportunidades para utilizar rutas marítimas del norte, lo que permite a las empresas logísticas ahorrar millones de dólares en combustible al tomar caminos mucho más cortos entre Asia y Europa Occidental o Estados Unidos. Estas rutas del norte solo eran transitables durante los meses más cálidos. Hay un par de rutas principales a través del Ártico que se están volviendo más viables, como la Ruta del Mar del Norte (NSR), que sigue la frontera norte de Rusia a lo largo de unos 24.000 kilómetros.