Los mapas que muestran por qué Groenlandia es tan importante a medida que el Ártico se calienta [ENG]

El deshielo del Ártico ha creado más oportunidades para utilizar rutas marítimas del norte, lo que permite a las empresas logísticas ahorrar millones de dólares en combustible al tomar caminos mucho más cortos entre Asia y Europa Occidental o Estados Unidos. Estas rutas del norte solo eran transitables durante los meses más cálidos. Hay un par de rutas principales a través del Ártico que se están volviendo más viables, como la Ruta del Mar del Norte (NSR), que sigue la frontera norte de Rusia a lo largo de unos 24.000 kilómetros.

Dragstat #1 Dragstat
Veo que en cuanto se consume lo de Groenlandia, Canadá debería ser la siguiente. No tiene sentido tener Estados Unidos, Alaska y Groenlandia entorpecidos por Canadá en todo el medio. Canadá será entonces otra anexión estratégica.
mmpulido #4 mmpulido
El plan del Zanahorio sale a la luz, por un lado incentiva el cambio climático y por otro lo mometiza e invadiendo territorios que valdrán más después del deshielo, un plan sin fisuras de una persona con la inteligencia a ese nivel.
#2 VFR
Ahora se puede entender porque ciertos países no luchan contra el cambio climático, les beneficia.
#3 beldin
un contrapunto, si el artico se calienta y permite nuevas rutas ¿que pasa con las antiguas? ¿el clima tambien les afecta?
