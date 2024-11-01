edición general
12 meneos
25 clics
El mapa del odio: una quincena de organizaciones ultraderechistas propagan la xenofobia en España

El mapa del odio: una quincena de organizaciones ultraderechistas propagan la xenofobia en España

El odio racista en España tiene siglas, sedes y cuentas bancarias. En este otoño de 2025, una quincena de organizaciones xenófobas mantienen campañas enfocadas en criminalizar a personas migrantes y vender mensajes a favor del "derecho de sangre" como única forma de ser español. El mensaje, decorado con apelaciones a la "defensa de lo nuestro", busca impactar principalmente entre los jóvenes.

| etiquetas: vox , democracia nacional , ultraderecha , extrema derecha , racismo
10 2 1 K 106 politica
5 comentarios
10 2 1 K 106 politica
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Es su manera de conseguir votantes, el ejemplo mas claro es Vox, mientras mas hijos de frutas son, mas votantes tienen.
1 K 39
Grymyrk #5 Grymyrk
El auge neonazi que hubo en los 90 se va a quedar chiquito comparado con lo que viene, es como si hubiéramos regresado a 1925
0 K 12
Kamillerix #1 Kamillerix *
"Devenir europeo"... ¡Si hasta tendrán que haber consultado un diccionario! :troll:
0 K 10
#4 poseso
No es racismo, es aporofobia.
0 K 9
Professor #3 Professor *
El multiculturalismo ha fracasado en todo el mundo.
No es racismo, es la falta de integración y la falta de valores nacionales comunes lo q genera fractura social.
A los negros q aman a España y darian su vida por defenderla quiero yo por millones aqui.
0 K 6

menéame