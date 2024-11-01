El mapa del odio: una quincena de organizaciones ultraderechistas propagan la xenofobia en España

El odio racista en España tiene siglas, sedes y cuentas bancarias. En este otoño de 2025, una quincena de organizaciones xenófobas mantienen campañas enfocadas en criminalizar a personas migrantes y vender mensajes a favor del "derecho de sangre" como única forma de ser español. El mensaje, decorado con apelaciones a la "defensa de lo nuestro", busca impactar principalmente entre los jóvenes.