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El mapa de los frentes abiertos de Trump: Irán se atraganta, ruptura con MAGA y Epstein, al acecho

El mapa de los frentes abiertos de Trump: Irán se atraganta, ruptura con MAGA y Epstein, al acecho

La tensión en el ambiente se puede cortar con un cuchillo en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Mientras el fantasma del impeachment sobrevuela la residencia presidencial, a su inquilino y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se le acumulan las controversias tanto en clave internacional como en clave interna, sin que ninguna termine de resolverse y mientras su popularidad desciende incluso entre sus acólitos. Venezuela, Groenlandia, Irán, la OTAN, el movimiento MAGA, Epstein... los frentes abiertos son cada vez más numerosos para el

| etiquetas: donald , trump.varios , frentes , abiertos , iran , maga , epstein
18 9 0 K 185 Trump
7 comentarios
18 9 0 K 185 Trump
c0re #1 c0re *
Ahora es Fuck América Great Again. Un FAGA.
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Lo que aquí hace la derecha instigados por "el que pueda facer, que faga".

Tenía que facerlo, no lo tengáis en cuenta. :-)
1 K 29
#6 cajadecartonmojada
#1 Make America Goatse Again.
Y puedes seguir usando las mismas gorras :troll:
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nemeame #2 nemeame
Es el momento de centrar toda su atención en Cuba y Groenlandia, que ya les toca
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#5 DenisseJoel
La diferencia con hace 3 ó 4 meses es que ahora parte de la derecha lo ve como un peligro público.
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unaqueviene #3 unaqueviene *
Lo que se le atraganta a Trump son los ríos de lefa de todo el gobierno de Israel en su boca
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#7 perica_we *
a éste ya nada le salva.. (o igual una cosita, pero parece que se queda sin tiempo, hasta las midterms podría hacer lo que le diera la gana, pero a partir de ahí lo va a tener mucho más difícil)
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menéame