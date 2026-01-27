edición general
Manu o Rosa: este jueves 5 de febrero se hará oficial el ganador del mayor bote de Pasapalabra

Manu Pascual y Rosa Rodriguez, dos concursantes que han hecho historia con mayúscula, se enfrentarán por última vez en el duelo más emocionante de los más de 300 que llevan juntos. El que complete las 25 definiciones del 'Rosco' ganará la estratosférica cifra de 2.716.000 euros, el premio más alto de la televisión, y se proclamará sucesor de Óscar Díaz en la lista de campeones.

#1 Leclercia_adecarboxylata *
Anda que como uno de los dos falle en una de las primeras letras del rosco se va a acabar el show rápido.
K 30
javibaz #3 javibaz
#1 ya está grabado, ya lo sabrían.
K 23
obmultimedia #4 obmultimedia *
#1 El que ganó el anterior rosco lo resolvió de corrillo en una sola tirada, tongazo descomunal.
www.youtube.com/watch?v=hqoKaNXbhRg
K 11
Vodker #5 Vodker
¿Y a quien le importa?
Este "concurso" es uno de los mayores fraudes de la historia de la tele.
K 12
Kantinero #2 Kantinero
Me la suda lo que pase en la mierda A3, y si es noticiable por el ABC para vomitar
K 9

