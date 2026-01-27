Manu o Rosa: este jueves 5 de febrero se hará oficial el ganador del mayor bote de Pasapalabra

Manu Pascual y Rosa Rodriguez, dos concursantes que han hecho historia con mayúscula, se enfrentarán por última vez en el duelo más emocionante de los más de 300 que llevan juntos. El que complete las 25 definiciones del 'Rosco' ganará la estratosférica cifra de 2.716.000 euros, el premio más alto de la televisión, y se proclamará sucesor de Óscar Díaz en la lista de campeones.