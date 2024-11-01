edición general
Manifestantes en Berlín denuncian que Trump, un "fascista", mató a "varios civiles" en un ataque estadounidense contra Venezuela [ENG]

Cientos de personas se manifestaron en Berlín el sábado para denunciar el ataque estadounidense a Venezuela, calificándolo de "codicia imperialista". Las imágenes muestran a manifestantes reunidos en la Puerta de Brandeburgo, portando banderas y pancartas como "¡Fuera las manos de Venezuela!" y "¡Fuera EE. UU. de Venezuela! ¡Abajo el belicista Trump!". "Consideramos esto como una auténtica agresión fascista para proteger los intereses estadounidenses, y que esta política aumenta enormemente el riesgo de una tercera guerra mundial", comentó...

| etiquetas: berlín , protesta , eeuu , venezuela , trump , fascista
bronco1890 #3 bronco1890
Que raro, no se ve a ningún venezolano
Beltenebros #6 Beltenebros
#3
Troleas muy mal.
Beltenebros #1 Beltenebros
Protestas contra EEUU en diferentes países.
Amoniaco #7 Amoniaco
Estos si son literalmente 4 gatos. Imagino que son los mataos de die linke, el partido chiste de Alemania.
Beltenebros #8 Beltenebros
#7
¿Te toca hoy estar de guardia?
Amoniaco #9 Amoniaco *
#8 te jode que critiquen la porquería que subes? No manipules, no engañes, no subas mierda y quizás te dejarán en paz.
Ya al menos he visto con este dos subidas hablando de lo fuertemente que está llevando le mundo la detención de Maduro. Son literalmente 4 mataos, en España están peleándose con los venezolanos que le echan en cara que ellos no han tenido que comer, perros, basura o pasar hambre. Deja ya de mentir. Hay más gente celebrando esto que lamentando.
#4 surco
A mi me parece de puta madre que nos enfademos y no respiremos. La pregunta es, vamos a hacer algo? Hay una hoja de ruta hacia una unión militar tras la que venga una unión total y un desarrollo paulatino de una política exterior propia como potencia?
Lo digo porque se trata de que el mundo te tenga en cuenta, no de que el pato naranja se despolle de risa cada vez que los europeos nos indignemos mucho
taSanás #2 taSanás
Pues sospecho que no mienten
