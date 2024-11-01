Manifestantes en Berlín denuncian que Trump, un "fascista", mató a "varios civiles" en un ataque estadounidense contra Venezuela [ENG]  

Cientos de personas se manifestaron en Berlín el sábado para denunciar el ataque estadounidense a Venezuela, calificándolo de "codicia imperialista". Las imágenes muestran a manifestantes reunidos en la Puerta de Brandeburgo, portando banderas y pancartas como "¡Fuera las manos de Venezuela!" y "¡Fuera EE. UU. de Venezuela! ¡Abajo el belicista Trump!". "Consideramos esto como una auténtica agresión fascista para proteger los intereses estadounidenses, y que esta política aumenta enormemente el riesgo de una tercera guerra mundial", comentó...