·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5810
clics
El modelo europeo eleva el riesgo: el río atmosférico del martes será de gran magnitud; predicción para España
4814
clics
Franceses en su línea… xd
5029
clics
Evolución mensual del volumen de nuevas preguntas en StackOverflow
4736
clics
La imagen que resume una era: millones de libros en un almacén esperando a ser destruidos tras entrenar a una IA
3810
clics
Andalucía será zona de lluvias tras la rotura del vórtice polar
más votadas
491
76.475 valencianos esperaban una vivienda protegida mientras cargos del PP se repartieron las VPO de Alicante
427
"¿Sabes dónde vivimos? Esto es España": el escándalo de las VPO de Alicante resume todos los males de la vivienda
632
Miguel Ángel Rodríguez trató de persuadir por carta a víctimas de las residencias de que la culpa era de Sánchez
320
David Martín, un ganadero contra la demagogia en el debate del lobo
367
Rufián iniciará “gira” con líderes de la izquierda
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
22
meneos
27
clics
Manifestación en Madrid contra la política sanitaria de Ayuso
Miles de personas se han manifestado este domingo en Madrid en contra de la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
|
etiquetas
:
ayuso
,
sanidad
,
manifestación
,
recortes
18
4
0
K
213
actualidad
22 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
4
0
K
213
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
termopila
#4
Para todas las comunidad que en sus planes está cargarse la sanidad publica porque hay que hacer al rico más rico (y de camino el pobre más pobre)
1
K
33
#6
Febrero2027
#5
¿Eso incluye Cataluña?
1
K
17
#7
termopila
#6
Creo que lo he dejado claro, pero también se jugar a tu juego, que incluya o no Cataluña ¿excluye a Madrid?
0
K
13
#8
Febrero2027
#7
No entiendo por qué no quieres responder a mis preguntas, como si te generase un conflicto interno el reconocer que la sanidad en Cataluña está tan privatizada como en Madrid.
0
K
6
#9
termopila
#8
Porque la he respondido, lo que no entiendo es que en una noticia de Madrid quieras poner el foco en Cataluña
0
K
13
#10
Febrero2027
#9
Vale . Pues no hablemos de Cataluña. Entiendo que es tema tabú.
0
K
6
#12
termopila
*
#10
Para mi no es tema tabú, es coherencia, la noticia habla de manifestantes en Madrid
0
K
13
#14
Febrero2027
#12
Ya , pero si tú crees que Cataluña es un modelo de éxito, podíamos aprender de lo que han hecho
0
K
6
#15
_3685
#14
jamás ha dicho eso.
1
K
19
#16
Febrero2027
#15
por eso pregunto
0
K
6
#17
_3685
#16
no estas preguntando sino poniendo palabras en su boca que jamás ha dicho. Y te ha respondido varias veces. La noticia trata sobre Madrid y por eso habla de la sanidad en Madrid. Pero también hay noticias sobre manifestaciones en Galicia. Imagino que también la habrá en Cataluña. ¿Has mirado?
0
K
6
#19
termopila
#14
Como pretendes que se pierda el foco de la sanidad madrileña y jugando a juego ¿cree que todo se ha hecho bien en Madrid?¿que te parece a ti que se halla hecho mal?
0
K
13
#2
DonBoton
Maldita Ayuso, que mantiene a los madrileños con la mayor esperanza de vida, mayor IDH, y las menores listas de espera sanitarias de España
datosmacro.expansion.com/demografia/esperanza-vida/espana-comunidades-
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comunidades_autónomas_de_España_por_IDH
gacetamedica.com/politica/listas-espera-comunidades-autonomas/
Dato mata relato
4
K
22
#3
termopila
#2
Pues imagínate cual sería la esperanza de vida con una sanidad en condiciones
Dato mata relato
2
K
44
#4
Febrero2027
#3
¿Eso vale para Cataluña o solo para Madrid?
1
K
17
#18
escuadron
#3
datos mata relato, es precisamente lo que te ha dado. Datos sobre relato.
0
K
10
#20
termopila
*
#18
¿Que dato? ¿Que haya una buena esperanza de vida significa que nada falle en la sanidad pública?
0
K
13
#22
escuadron
#20
Lo de las listas de espera ya tal
0
K
10
#11
A.more
#2
no cuentan con los viejos, supongo
0
K
8
#21
eltxoa
#2
Es una provincia con inmigración. Acaparan la gente joven de otros lugares. En otros lugares solo quedan los mayores. Normal que los números salgan bien. Pero hay que interpretar bien los números.
0
K
12
#13
dclunedo
TelePerro "Contra Ayuso en Madeid", "Manifestación en Barcelona", esta contra nadie ya que nadie es responsable de Rodalies, ni el Orangután ni el Lalia ni el PSObrE ni nadie. Eso si, desde la información veraz y plural
1
K
12
#1
wildseven23
Próximamente en TeleMadrid...
0
K
11
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
datosmacro.expansion.com/demografia/esperanza-vida/espana-comunidades-
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comunidades_autónomas_de_España_por_IDH
gacetamedica.com/politica/listas-espera-comunidades-autonomas/
Dato mata relato
Dato mata relato