Manifestación en Madrid contra la política sanitaria de Ayuso

Manifestación en Madrid contra la política sanitaria de Ayuso

Miles de personas se han manifestado este domingo en Madrid en contra de la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

#5 termopila
#4 Para todas las comunidad que en sus planes está cargarse la sanidad publica porque hay que hacer al rico más rico (y de camino el pobre más pobre)
1 K 33
#6 Febrero2027
#5 ¿Eso incluye Cataluña?
1 K 17
#7 termopila
#6 Creo que lo he dejado claro, pero también se jugar a tu juego, que incluya o no Cataluña ¿excluye a Madrid?
0 K 13
#8 Febrero2027
#7 No entiendo por qué no quieres responder a mis preguntas, como si te generase un conflicto interno el reconocer que la sanidad en Cataluña está tan privatizada como en Madrid.
0 K 6
#9 termopila
#8 Porque la he respondido, lo que no entiendo es que en una noticia de Madrid quieras poner el foco en Cataluña
0 K 13
#10 Febrero2027
#9 Vale . Pues no hablemos de Cataluña. Entiendo que es tema tabú.
0 K 6
#12 termopila
#10 Para mi no es tema tabú, es coherencia, la noticia habla de manifestantes en Madrid
0 K 13
#14 Febrero2027
#12 Ya , pero si tú crees que Cataluña es un modelo de éxito, podíamos aprender de lo que han hecho
0 K 6
#15 _3685
#14 jamás ha dicho eso.
1 K 19
#16 Febrero2027
#15 por eso pregunto
0 K 6
#17 _3685
#16 no estas preguntando sino poniendo palabras en su boca que jamás ha dicho. Y te ha respondido varias veces. La noticia trata sobre Madrid y por eso habla de la sanidad en Madrid. Pero también hay noticias sobre manifestaciones en Galicia. Imagino que también la habrá en Cataluña. ¿Has mirado?
0 K 6
#19 termopila
#14 Como pretendes que se pierda el foco de la sanidad madrileña y jugando a juego ¿cree que todo se ha hecho bien en Madrid?¿que te parece a ti que se halla hecho mal?
0 K 13
#2 DonBoton
Maldita Ayuso, que mantiene a los madrileños con la mayor esperanza de vida, mayor IDH, y las menores listas de espera sanitarias de España

datosmacro.expansion.com/demografia/esperanza-vida/espana-comunidades-
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comunidades_autónomas_de_España_por_IDH
gacetamedica.com/politica/listas-espera-comunidades-autonomas/

Dato mata relato
4 K 22
termopila #3 termopila
#2 Pues imagínate cual sería la esperanza de vida con una sanidad en condiciones

Dato mata relato
2 K 44
#4 Febrero2027
#3 ¿Eso vale para Cataluña o solo para Madrid?
1 K 17
#18 escuadron
#3 datos mata relato, es precisamente lo que te ha dado. Datos sobre relato.
0 K 10
#20 termopila
#18 ¿Que dato? ¿Que haya una buena esperanza de vida significa que nada falle en la sanidad pública?
0 K 13
#22 escuadron
#20 Lo de las listas de espera ya tal
0 K 10
#11 A.more
#2 no cuentan con los viejos, supongo
0 K 8
#21 eltxoa
#2 Es una provincia con inmigración. Acaparan la gente joven de otros lugares. En otros lugares solo quedan los mayores. Normal que los números salgan bien. Pero hay que interpretar bien los números.
0 K 12
#13 dclunedo
TelePerro "Contra Ayuso en Madeid", "Manifestación en Barcelona", esta contra nadie ya que nadie es responsable de Rodalies, ni el Orangután ni el Lalia ni el PSObrE ni nadie. Eso si, desde la información veraz y plural :troll: :troll:
1 K 12
#1 wildseven23
Próximamente en TeleMadrid...
0 K 11

