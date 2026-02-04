edición general
Manifestación en Barcelona de exiliados a favor del ataque de EE.UU. a Irán: “Trump, salvador”

Más de un centenar de personas se han concentrado en la plaza de la Universidad a favor de la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán. Lo han hecho bailando y celebrando una actuación que consideran "de liberación". Han mostrado banderas de los tres países y han reivindicado la libertad de Irán ."Después de 42 años tengo la esperanza de que podré volver a mi país", ha dicho uno de ellos, que ahora vive en Barcelona."Para nosotros Trump no es el diablo, es el salvador que ayuda al pueblo iraní para matar a los asesinos".

#1 kaos_subversivo
Vaya panda de engañados
#3 Mustela
#1 Se me ocurren muchos otros calificativos pero sí, el tuyo es quizá el más adecuado y sutil.
GanaderiaCuantica #8 GanaderiaCuantica
#1 yo conocí a una persona así. Aunque tengan razón en una parte, cuando se refieren a que no hay libertad y demás en su país, parece como si hubiesen sufrido un trauma que no les deja pensar y lo llevan todo a un extremo.

Esta persona iraní que digo, era PPera a más no poder (como tantos otros inmigrantes en buena situación económica), y decía que el PSOE era extrema izquierda, demasiado cercano al comunismo…

Me creo que puedan haber algunos que se alegren de que bombardeen su país, creyéndose que es por la libertad.
Torrezzno #12 Torrezzno *
#1 conozco personalmente una iraní. Joven, menos de 40, y muy crítica con el regimen, velo etc. La gente normal esta harta. Nadie quiere que bombardeen su país pero Jamenei era muy odiado
#22 cybermouse
#1 venezolanos 2.0 :-D
aPedirAlMetro #21 aPedirAlMetro *
El clasico "Bombardead mi pais, total yo ya no estoy ahi...",
FunFrock #11 FunFrock
#9 Yo preferiria que no ocurriera una cosa ni la otra. pero oye, si tu estas con los que asesinan a su población para mantener el régimen. Con Franco, tu serias de los que dispararían a matar con tal de mantener el régimen.

Felicidades. Free Palestine, Kill Civilians
Free_palestine #14 Free_palestine
#11 no hagas demagogia anda que ya somos mayorcitos, esto es geopolítica, prefiero que haya alguien fuerte en la región para pararle los pies a los que andan invadiendo a sus vecinos y haciendo genocidios porque dicen que su dios le prometió esa tierra ¿Lo entiendes ahora? ¿O quizás tenga que hacerte un croquis a ver si así con dibujitos lo pillas? :-*
#15 lamarisevadecañas
#11 los que asesinan a su población para mantener el régimen... hablas EEUU, no?
#26 lamarisevadecañas
#20 145 niñas te parecen razonables. Que un país de mierda que debería de mirar dentro de sus fronteras sólo lo haga fuera, te parece razonable?
JackNorte #5 JackNorte
Venezolanos proximos a deportacion 2.0
Humanos pensando que las guerras o los secuestros arreglan algo.
asola33 #29 asola33
Si hubieran bombardeado el pardo, yo lo habría agradecido.
mmlv #30 mmlv
Lo de asesinar 148 niñas es solo un "daño colateral" sin importancia. ¡Vivan Trump y Netanyahu!
Solinvictus #13 Solinvictus
Que incrédulos estos exiliados, que ha cambio en Venezuela? Pues lo mismo que cambiará en Irán.
Macnulti_reencarnado #23 Macnulti_reencarnado
#13 de momento, han liberado a cientos de presos políticos. Como lo ves?
falcoblau. #28 falcoblau.
#23 De momento han muerto decenas de civiles por bombardeos, como lo ves?
suppiluliuma #19 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM no entienden como los exiliados republicanos pidieron a los aliados derrocar a Franco durante la Segunda Guerra Mundial. Creen la invasión de Valle de Arán fue uno de los mayores crímenes de la historia de España.
#24 cybermouse
#19 ¿Los mismos iranis que derrocaron al Sha de persia u otros?. Porque a diferencia del cerillita, al regimen anterior lo derrocó el pueblo. La culona creo que dió un golpe de estado
suppiluliuma #25 suppiluliuma
#24 ¡Exacto! ¡ Y el Führer fue elegido canciller por la mayoría del Reichstag. ¡Tú sí que sabes distinguir entre dictaduras legítimas e ilegítimas, alter kamerad! :troll:
#27 cybermouse *
#25 Y tan exacto, igual que Trumpo, otra cosa es que no guste ,que sea un hijo puta asesino, o un marxista leninista genocida o un sionista, pero al cerillita no lo eligió nadie, te pongas como te pongas.
Dcitador: Características Principales:
Poder Absoluto: Concentración del poder en una persona o pequeña élite.
Represión: Supresión de oposición política y derechos fundamentales.
Origen: A menudo llegan al poder mediante levantamientos militares o golpes de estado.
Duración: Tendencia a perpetuarse en el tiempo.
FunFrock #2 FunFrock
20.000 asesinados hace unas semanas en la represión.
A lo mejor la gente está hasta las pelotas de q los asesinen por no llevar un velo
Free_palestine #4 Free_palestine
#2 ¿20000 muertos? Esto son las cifras como los muertos por el comunismo que ya van por los 200 mil millones ¿No? Cada vez las van hinchando más xD xD xD
FunFrock #6 FunFrock
#4 es cierto que no voy a encontrar aquí ni una pizca de soliraridad contra los ciudadanos de Iran asesinados por la policia, no por los torturados ni arrestrados.

Se ve que son teologías buenas.
Free_palestine #9 Free_palestine
#6 prefiero esa teología que no invade ni inicia guerras a el país que no para de atacar e invadir, incluso iniciar un genocidio con sus vecinos porque un libro mágico dice que su dios le prometió esa tierra
#16 RecórtateTú
#6 Mira, aquí uno que no defiende el régimen teocrático de Irán.
Pero tampoco defiendo un ataque que no está aprobado por ningún órgano internacional, solo por el de USA, Israel y sus cojones morenos.
El régimen iraní no es muy diferente al régimen usano, muertos en protestas los hay en los dos bandos, quién va a bombardear USA para defender a su población, que está harta de su presidente y no hay día que no lo demuestren, por más que hagamos oídos sordos en el resto del mundo?
USA está…   » ver todo el comentario
rutas #7 rutas *
#4 Es muy fácil manipular a los necios:

1º Quiero atacar a un país por motivos económicos, estratégicos, políticos, etc.
2º Mis servicios secretos organizan disturbios violentos en ese país, disfrazados de protestas pacíficas.
3º Espero a que las fuerzas de seguridad de ese país repriman los disturbios violentos.
4º Me invento una cifra disparatada de víctimas de la represión, y difundo la mentira por todos los medios.
5º Los necios se tragan la manipulación.
6º Ataco al país, con la falsa excusa de liberarlo de los represores, provocando más muerte y destrucción.
7º Los necios aplauden con las orejas.
FunFrock #10 FunFrock
#4 elpais.com/internacional/2026-02-04/la-brutalidad-de-la-represion-de-l
La brutalidad de la represión de las protestas en Irán, en cifras: de 3.000 a 30.000 muertos

Pero no te preocupes, son muertos que merecen tu risa y tu desprecio. Asi funciona aquí.
5 K 56
Free_palestine #17 Free_palestine
#10 me río del patán que cree esas cifras
#18 lamarisevadecañas
#10 de 3000 a 300.000 abramos más el abanico
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
#18 3000 te parecen razonables?
