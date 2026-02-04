Manifestación en Barcelona de exiliados a favor del ataque de EE.UU. a Irán: “Trump, salvador”

Más de un centenar de personas se han concentrado en la plaza de la Universidad a favor de la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán. Lo han hecho bailando y celebrando una actuación que consideran "de liberación". Han mostrado banderas de los tres países y han reivindicado la libertad de Irán ."Después de 42 años tengo la esperanza de que podré volver a mi país", ha dicho uno de ellos, que ahora vive en Barcelona."Para nosotros Trump no es el diablo, es el salvador que ayuda al pueblo iraní para matar a los asesinos".
Esta persona iraní que digo, era PPera a más no poder (como tantos otros inmigrantes en buena situación económica), y decía que el PSOE era extrema izquierda, demasiado cercano al comunismo…
Me creo que puedan haber algunos que se alegren de que bombardeen su país, creyéndose que es por la libertad.
Felicidades. Free Palestine, Kill Civilians
Humanos pensando que las guerras o los secuestros arreglan algo.
Dcitador: Características Principales:
Poder Absoluto: Concentración del poder en una persona o pequeña élite.
Represión: Supresión de oposición política y derechos fundamentales.
Origen: A menudo llegan al poder mediante levantamientos militares o golpes de estado.
Duración: Tendencia a perpetuarse en el tiempo.
A lo mejor la gente está hasta las pelotas de q los asesinen por no llevar un velo
Se ve que son teologías buenas.
Pero tampoco defiendo un ataque que no está aprobado por ningún órgano internacional, solo por el de USA, Israel y sus cojones morenos.
El régimen iraní no es muy diferente al régimen usano, muertos en protestas los hay en los dos bandos, quién va a bombardear USA para defender a su población, que está harta de su presidente y no hay día que no lo demuestren, por más que hagamos oídos sordos en el resto del mundo?
1º Quiero atacar a un país por motivos económicos, estratégicos, políticos, etc.
2º Mis servicios secretos organizan disturbios violentos en ese país, disfrazados de protestas pacíficas.
3º Espero a que las fuerzas de seguridad de ese país repriman los disturbios violentos.
4º Me invento una cifra disparatada de víctimas de la represión, y difundo la mentira por todos los medios.
5º Los necios se tragan la manipulación.
6º Ataco al país, con la falsa excusa de liberarlo de los represores, provocando más muerte y destrucción.
7º Los necios aplauden con las orejas.
La brutalidad de la represión de las protestas en Irán, en cifras: de 3.000 a 30.000 muertos
Pero no te preocupes, son muertos que merecen tu risa y tu desprecio. Asi funciona aquí.