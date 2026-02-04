Manifestación en Barcelona de exiliados a favor del ataque de EE.UU. a Irán: “Trump, salvador”

Más de un centenar de personas se han concentrado en la plaza de la Universidad a favor de la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán. Lo han hecho bailando y celebrando una actuación que consideran "de liberación". Han mostrado banderas de los tres países y han reivindicado la libertad de Irán ."Después de 42 años tengo la esperanza de que podré volver a mi país", ha dicho uno de ellos, que ahora vive en Barcelona."Para nosotros Trump no es el diablo, es el salvador que ayuda al pueblo iraní para matar a los asesinos".