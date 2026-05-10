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Mandos de la Guardia Civil desmontan a Marlaska: "No fue un accidente, las narcolanchas provocaron el choque de las patrulleras"

Revelan que la zodiac de los traficantes realizó un movimiento "estudiado" y lo definen como "habitual" para zafarse de la vigilancia

| etiquetas: marlaska , guadia civil , narco , accidente , version , huelva , cadiz
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3 comentarios
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josde #1 josde
Movimiento "estudiado" y lo definen como "habitual".
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Kantinero #2 Kantinero
Lo raro es que elinmundo y la juntaletras esta no diga que fue una operación coordinada por Sanchez desde la Moncloa avalada por Begoña y financiada por Ábalos
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
si al final como politica todo lo que pase de despeñaperros para abajo es cosa de la mala suerte
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menéame