Los manantiales sellados con cemento cerca de Bogotá escalan las críticas ambientales contra Coca-Cola

Tanto La Calera como Bogotá han padecido de desabastecimientos de agua en los últimos años. El año pasado, sin ir más allá, las dos atravesaron un período de racionamiento. Solo así se entiende que las infracciones ambientales de Coca-Cola en la pequeña vereda Santa Helena, que están bien documentadas, cada vez sean de peor recibo.Se ve una serie de tapas de concreto que, según sus hallazgos, Coca-Cola usa para proteger la boca de algunos de los siete manantiales en cuestión. El ingeniero civil Gelber Gutiérrez, experto en planificación hídrica

4 comentarios
reivaj01 #2 reivaj01
"La chispa de la vida" decían los hijos de una mala puta.
2 K 52
io1976 #3 io1976
Son una panda de criminales allá donde vayan.
youtu.be/lXf_4gNH6XE?si=esMrLnGpFWdF_Qwv
1 K 30
cocolisto #1 cocolisto
Panda de piratas sin escrúpulos...
0 K 20
kinz000 #4 kinz000
Dinamita
0 K 10

