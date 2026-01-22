edición general
La manada de Zaragoza, condenada a 97 años de prisión por violar a una joven: “La utilizaron como un juguete sexual”

La Audiencia Provincial impone penas de hasta 14 años de cárcel a siete hombres por una agresión sexual continuada durante dos días

angelitoMagno #2 angelitoMagno
Nunca entenderé la costumbre esa de sumar las penas. Si son siete condenados y a todos les han condenado a 14 años, el titular correcto sería "condenados a 14 años de cárcel"

Como veo que hay uno que tiene una condena menor, "condenados a 14 o 13 años de cárcel"
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
#2 ¿Qué hora es? Sí, son 19.200 segundos pasada la media noche.
Skiner #5 Skiner
#2 Titular correcto=> Cada uno condenado a 14 años de prisión excepto uno que le condenan a 13 años.
Chepacoleta #1 Chepacoleta
Pinta a costumbre aislada. Circulen por favor
SerVicius #6 SerVicius
#1 Aislada esta la neurona.
Druidaferal #4 Druidaferal
Este es el que se llama Juan, pepe y Alberto?
