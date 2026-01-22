·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14283
clics
Menéame el banner de la escort y la puta historia del sexo oral
10504
clics
Violencia de clase en un banco: Marx en el BBVA
7765
clics
Seguidores de Vito Quiles acosan por twitter a una víctima del accidente del tren
8497
clics
Tras la colisión de trenes en España surge una pista en un arroyo
5303
clics
Warren Buffett aprendió la lección demasiado tarde. Google y Nvidia van camino de cometer el mismo error de la escalera mecánica
más votadas
462
El primer ministro de Canadá llama a las potencias medias a reaccionar y construir nuevas alianzas
343
Rutte dice que Dinamarca aceptaría más influencia de EEUU en Groenlandia y la primera ministra le recuerda que no negocia en su nombre
354
El ICE dice que sus agentes pueden ingresar por la fuerza a los hogares durante las operaciones de inmigración sin orden judicial [ENG]
337
La eólica y la solar generaron más electricidad que los combustibles fósiles en la UE por primera vez en 2025
359
Mark Rutte: historia de una humillación
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
92
clics
La manada de Zaragoza, condenada a 97 años de prisión por violar a una joven: “La utilizaron como un juguete sexual”
La Audiencia Provincial impone penas de hasta 14 años de cárcel a siete hombres por una agresión sexual continuada durante dos días
|
etiquetas
:
manada
,
zaragoza
,
condena
,
feminismo
14
3
0
K
136
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
0
K
136
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
angelitoMagno
Nunca entenderé la costumbre esa de sumar las penas. Si son siete condenados y a todos les han condenado a 14 años, el titular correcto sería "condenados a 14 años de cárcel"
Como veo que hay uno que tiene una condena menor, "condenados a 14 o 13 años de cárcel"
7
K
93
#3
ingenierodepalillos
#2
¿Qué hora es? Sí, son 19.200 segundos pasada la media noche.
0
K
12
#5
Skiner
#2
Titular correcto=> Cada uno condenado a 14 años de prisión excepto uno que le condenan a 13 años.
0
K
7
#1
Chepacoleta
Pinta a costumbre aislada. Circulen por favor
1
K
16
#6
SerVicius
#1
Aislada esta la neurona.
0
K
6
#4
Druidaferal
Este es el que se llama Juan, pepe y Alberto?
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Como veo que hay uno que tiene una condena menor, "condenados a 14 o 13 años de cárcel"