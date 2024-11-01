edición general
'Malinche', de Nacho Cano, demanda a Renfe por la ruptura "politizada" del contrato de patrocinio

'Malinche' culpa al secretario general de FACUA Rubén Sánchez por alentar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a presionar a Renfe para romper el contrato de patrocinio, el día en que Nacho Cano fue detenido por contratar presuntamente a inmigrantes irregulares para su musical.

SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
Berrinche, de Cacho Naco. No te lo pierdas, te arrancarás los ojos y te apuñalaras los tímpanos con un punzón, pero es facha, como tú. ¡Hay que apoyar!
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#3 Se cree impune y actúa en consecuencia.
pepel #10 pepel
#4 Es un ciudadano particular bajo el paraguas de IDA.
matacalvos #7 matacalvos
Rubén "facua" Sánchez tiene más poder e influencia que Bruce Wayne en gotham city... convence a ministros, manipula empresas estatales...

Perdón, pero a este fulano cano no me lo puedo tomar en serio desde que le vi corriendo en playback con una guitarra en el homenaje más vergonzante que he visto. Por culpa suya por supuesto.
#9 Pivorexico *
#7 Al menos fue una buena campaña contra el consumo de drogas .
#11 Troylanas
#7 Yo no lo soporto desde aquella. Menuda falta de respeto a la familia. Que se meta lo que quiera, pero no para joder el homenaje a un muerto.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "Confío en que el ministro Óscar Puente anunciará la inmediata retirada del patrocinio de Renfe al musical de Nacho Cano. Y que tanto Netflix como Estrella Galicia, Aeromexico el resto de patrocinadores harán lo mismo", publicó en redes sociales...
#2 Pepepistolas
Este tipo no se va a callar nunca?
thorpedo #5 thorpedo
#2 este niño bien no está acostumbrado a que le salgan mal las cosas. Siempre puede tirar de amigos y amigas que visitan en su casa de ibiza
#6 tromperri
#2 es lo que tiene la farlopa… da verborrea.
sempregalaico #8 sempregalaico
Había nieve....
