'Malinche', de Nacho Cano, demanda a Renfe por la ruptura "politizada" del contrato de patrocinio

'Malinche' culpa al secretario general de FACUA Rubén Sánchez por alentar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a presionar a Renfe para romper el contrato de patrocinio, el día en que Nacho Cano fue detenido por contratar presuntamente a inmigrantes irregulares para su musical.
| etiquetas: nacho cano , oscar puente , ruben sanchez , facua , renfe , malinche
Perdón, pero a este fulano cano no me lo puedo tomar en serio desde que le vi corriendo en playback con una guitarra en el homenaje más vergonzante que he visto. Por culpa suya por supuesto.