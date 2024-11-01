Málaga, Sevilla y Granada son las únicas ciudades de España donde crecen las viviendas turísticas

Las plazas ofertadas en viviendas turísticas cayeron en un año un 8,8%, según la asociación turística Exceltur, que atribuye el recorte a la implantación de la Ventanilla Única Digital, que obliga a incorporar un número de registro en los anuncios que se suben a las plataformas. La excepción es Andalucía, cuyas principales capitales turísticas, Málaga, Sevilla y Granada, son las únicas que han experimentado un aumento de pisos para turistas y no para residentes, quienes sufren la progresiva pérdida de hogares.