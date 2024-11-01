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Málaga, Sevilla y Granada son las únicas ciudades de España donde crecen las viviendas turísticas

Málaga, Sevilla y Granada son las únicas ciudades de España donde crecen las viviendas turísticas

Las plazas ofertadas en viviendas turísticas cayeron en un año un 8,8%, según la asociación turística Exceltur, que atribuye el recorte a la implantación de la Ventanilla Única Digital, que obliga a incorporar un número de registro en los anuncios que se suben a las plataformas. La excepción es Andalucía, cuyas principales capitales turísticas, Málaga, Sevilla y Granada, son las únicas que han experimentado un aumento de pisos para turistas y no para residentes, quienes sufren la progresiva pérdida de hogares.

| etiquetas: málaga , sevilla , granada , pisos turísticos , ventanilla única , vivienda
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8 comentarios
4 1 0 K 60 TURISMO
Findeton #3 Findeton
Vaya, ¿cayeron las viviendas turísticas y subieron los precios? La izquierda supongo que seguirá diciendo que la culpa de los precios es del turismo...
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#4 mancebador
#3 En realidad el nuevo mantra es que es culpa de los grandes tenedores, lo de las viviendas turísticas hace meses que lo semiabandonaron.
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Findeton #5 Findeton
#4 Entiendo, aquí está un culpable.  media
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#7 Nusku *
#3 #4 Con la nueva Ley de Vivienda limitando los precios del alquiler tradicional, y los ayuntamientos persiguiendo el piso turístico (Airbnb), los rentistas han encontrado el Santo Grial: el alquiler de hasta 11 meses. Se lo alquilan a estudiantes o trabajadores desplazados.
Ventajas para el casero? Cobran precios desorbitados, se saltan los topes de la Ley de Vivienda, y evitan cumplir las estrictas normativas turísticas y de seguridad de los ayuntamientos.
El piso desaparece de la estadística turística, pero sigue sin estar disponible para un residente normal.
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oceanon3d #8 oceanon3d
#4 Mejor no les des de comer.
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#2 candonga1
Os acompaño en el sentimiento.
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bronco1890 #6 bronco1890 *
En Barcelona no han dado una sola licencia para uso turístico desde el 2014 y no veas lo que ha bajado la vivienda desde entonces.
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#1 cocococo
En Sevilla pusieron vallas en la procesión de Semana Santa, o sea, a tomar por culo Sevilla.
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menéame