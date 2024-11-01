edición general
Make Military Feared Again: la primera gran guerra de las tropas será contra el wokismo y la obesidad

Trump y Hegseth anuncian una vuelta a los valores originales de las tropas, un instrumento fundamental para el país desde sus orígenes y advierten de la "guerra desde dentro" que vive el país. "Durante demasiado tiempo, hemos ascendido a demasiados líderes uniformados por razones equivocadas basadas en su raza, basadas en cuotas de género, basadas en supuestas primicias históricas. Se acabaron los meses de la identidad, los despachos DEI, los tíos con vestiditos. No más culto al cambio climático, no más división, distracción o delirios

Milmariposas #3 Milmariposas
Cuanto menos paradójico que digan combatir la obesidad en un país en el que el presidente sólo se alimenta de comida basura... :palm:
OrialCon_Darkness #4 OrialCon_Darkness
#3 es como Hitler y su obsesión con los arios rubios y altos, los dictadores siempre quieren lo contrario de lo que ellos son
sotillo #7 sotillo
#3 Bueno, llevan culpando de todo al comunismo y a los ateos mientras que son la derecha y los creyentes los que han gobernado siempre y hundido el país mientras se dedican a importar mano de obra esclava y exportar armas y soldados
JackNorte #1 JackNorte
Suerte sin aumentar el gasto en alimentacion, e imposible en cuando a que es cada persona.
Lo preocupante de que persigan a minorias es que lo convierten en un problema de seguridad al tener que ocultarlo y que otras potencias extranjeras lo exploten, en modo espionaje.
Uge1966 #2 Uge1966
Vamos, que solo van a servir los legionarios.
reithor #5 reithor
Lo más probale es que cuanto más alto estén en la cadena de mando más gordos estén. Un soldadito no para de hacer ejercicio y quema toda la basura que le echen, los de arriba no tanto.
Metabarón #8 Metabarón
De aquí a nada aplican "La Purga"
ostiayajoder #6 ostiayajoder
Lei a un tio q esta en Ucrania (con los ucranianos) y q estuvo en la guerra de Yugoslavia y en la de kosovo y ademas en paracaidistas Alemanes... vamos, un tio q ha tiraado su vida en eso.

Hablaba de esto de gays. Barbudos y gordos q dijo el del gobierno yanki y decia algo asi:

'He visto a Seals decir q no durarian 48 horas en Ucrania, y no pq sean malos sino pq no estan oreparados'

Decia q la guerra ha cambiado y q en el ejercuto ucraniano habia de todo, todas las letras de LGTBIQ+, todas…   » ver todo el comentario
