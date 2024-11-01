Make Military Feared Again: la primera gran guerra de las tropas será contra el wokismo y la obesidad

Trump y Hegseth anuncian una vuelta a los valores originales de las tropas, un instrumento fundamental para el país desde sus orígenes y advierten de la "guerra desde dentro" que vive el país. "Durante demasiado tiempo, hemos ascendido a demasiados líderes uniformados por razones equivocadas basadas en su raza, basadas en cuotas de género, basadas en supuestas primicias históricas. Se acabaron los meses de la identidad, los despachos DEI, los tíos con vestiditos. No más culto al cambio climático, no más división, distracción o delirios
| etiquetas: woke , obesidad , make military feared again , trump , eeuu , ejército
Lo preocupante de que persigan a minorias es que lo convierten en un problema de seguridad al tener que ocultarlo y que otras potencias extranjeras lo exploten, en modo espionaje.
Hablaba de esto de gays. Barbudos y gordos q dijo el del gobierno yanki y decia algo asi:
'He visto a Seals decir q no durarian 48 horas en Ucrania, y no pq sean malos sino pq no estan oreparados'
Decia q la guerra ha cambiado y q en el ejercuto ucraniano habia de todo, todas las letras de LGTBIQ+, todas… » ver todo el comentario