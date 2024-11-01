Make Military Feared Again: la primera gran guerra de las tropas será contra el wokismo y la obesidad

Trump y Hegseth anuncian una vuelta a los valores originales de las tropas, un instrumento fundamental para el país desde sus orígenes y advierten de la "guerra desde dentro" que vive el país. "Durante demasiado tiempo, hemos ascendido a demasiados líderes uniformados por razones equivocadas basadas en su raza, basadas en cuotas de género, basadas en supuestas primicias históricas. Se acabaron los meses de la identidad, los despachos DEI, los tíos con vestiditos. No más culto al cambio climático, no más división, distracción o delirios