Maíllo avisa de que la futura candidatura de las izquierdas tendrá que evitar los "errores del pasado" de Sumar

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha admitido diferencias con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la gestión de la política de alianzas en la izquierda y la gestión de la coalición Sumar. Por eso, estas formaciones, junto a Más Madrid o Comunes, tratan de levantar un nuevo frente amplio que supere los "errores" del pasado en un diálogo que comenzó en otoño de 2024 y que continúa dándose dentro de la mesa de partidos de Sumar. Maíllo ha destacado que no tiene ninguna queja de la gestión de Díaz en el Gobierno, al ensalzar...

#2 poxemita
Venga, que esta es la buena.
Torrezzno #4 Torrezzno *
Si dice no entrar en un gobierno de coalición con el PSOE tiene mi voto. Para validar 30 años de corrupción sistemática en Andalucia no me presto
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
fuera del Gobierno, sin ministros de IU en el Consejo de Ministros que "donen libremente" parte de sus sueldazos a IU, hace mucho frío. IU hace tiempo que ya eligió entre cambio o ser muleta de la PSOE... ahora os aguantáis si Podemos os come vuestra parte del pastel, ¡sinvergüenzas!
Beltenebros #1 Beltenebros
Curioso que El Mundo saque esta noticia sin amarillismo.
Beltenebros #6 Beltenebros *
#_5
Errejón ¿Eres tú?
xD xD xD xD xD
Lyovin81 #3 Lyovin81
A ver lo que tardan en que se les empiecen a escapar subnormalidades feministas espantando así a todo el voto obrero...
#7 perej
#3 creo que lo primero que hará que Sumar salga corriendo, será la palabra "primarias".
reithor #8 reithor
Habría que probar con un máximo de un cargo por persona, teniéndose en cuenta tanto para el partido como para ser representante.
