Mahmoud Abbas, jefe de la Autoridad Nacional Palestina, con Giorgia Meloni: "pleno acuerdo sobre plan de paz"

Mahmoud Abbas realiza una visita a Roma que refleja la estrategia italiana entre Washington y Jerusalén Este. Recibido por Meloni en Palazzo Chigi y aplaudido en el festival Atreju de Hermanos de Italia, Abbas apoya el Plan de Paz, agradece la ayuda a Gaza y pide avanzar hacia el reconocimiento de Palestina. La primera ministra también "reafirmó su determinación de desempeñar un papel destacado en la estabilización y reconstrucción de Gaza" y el apoyo a Abbas. Abbas cerrará la visita reuniéndose con la oposición de centroizquierda.

Abbas un traidor a los palestinos desde hace años.
