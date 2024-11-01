El maestro de la agricultura japonés que 'advirtió' de que Mallorca "pronto sería un desierto" y chocó con la academia

Llegó sin voluntad de agradar ni de adaptarse al discurso local. Desde su primer contacto con la prensa fue directo al choque. “No entiendo cómo a los turistas les puede gustar un sitio que muy pronto será un desierto”. Para Fukuoka, Mallorca ya representaba a finales del siglo pasado un ejemplo temprano de lo que, aseveraba, ocurre cuando se rompe la relación entre bosque, suelo, agua y cultura. “El desierto avanza”, advertía, “y la causa principal es la desaparición de la cultura ligada al bosque”.
No existe el derecho asociado a la naturaleza y el resto de seres vivos porque todos están al servicio de el ser elegido por su Dios, todos los seres vivos están en la tierra para… » ver todo el comentario
En ese caso, la tierra está condenada porque hace ya tiempo que el espíritu humano está profundamente podrido. Este señor vino en 1999 y estuvo mes y medio, si llega a venir hoy día se va a la media semana, el campo mallorquín hace tiempo que ha muerto, no solo por el tema climático, ahora los bosques en los extensos terrenos rurales son de chalets.
Personalmente me duele el alma ver que de lo que vivieron mis abuelos y sus padres hoy no queda nada, y sí, mi padre continua siendo agricultor pero ya es totalmente otra cosa. Como consuelo solo me queda que Mallorca en un tiempo futuro pueda volver a ser lo que era...