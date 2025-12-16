edición general
Maduro condena política xenófoba de Kast e invita a migrantes de Venezuela a regresar de Chile

“A los venezolanos que están en Chile, con humildad les digo que vuelvan a su Patria, cuentan con nosotros… esta es la patria de las oportunidades, de la felicidad perpetua”.

Perrota
Y que se lleve a los de Perú de paso a su tierra de las oportunidades.
balancin
balancin #7 balancin
#1 todos futuros votantes del chavismo contentos con ese gobierno que los recibe... con lacrimógenas
mono
mono #3 mono
Kast estará encantado de que se vuelvan a Venezuela
Jacusse
#5 Jacusse
Mostró las actas ya?
pozz
#2 pozz
Politica xenofoba? este Maburro es profundamente retrasado mental...
0 K 8
ElenaCoures1
Este tío es un cachondo
xD
Este tío es un cachondo
xD
Mltfrtk
Mltfrtk #4 Mltfrtk
Maduro defiende a su pueblo del fascismo y pide a su gente que vuelva. Ya ha rescatado a cientos de venezolanos de campos de concentración y los ha llevado de vuelta a casa.
1 K 5

