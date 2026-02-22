Madrid, única comunidad que reduce la parte del PIB que dedica a la universidad pública en pleno auge de la privada

La Comunidad de Madrid es la única región de España que ha mermado entre 2019 y 2024 el porcentaje del PIB regional que destina a la financiación de sus seis universidades públicas. En otras palabras, de toda la "tarta" de la economía madrileña, el trozo que se destina a la universidad pública es hoy más pequeño: según datos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, hasta el curso 2023-2024, Madrid redujo en un 6,8% el porcentaje del PIB que dedica a la universidad pública.