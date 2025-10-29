·
18
meneos
26
clics
Madrid rompe la barrera de los 75.000 propietarios con tres viviendas y tiene más de 500 que llegan a 50
Con los precios del alquiler y la compra disparados, la capital concentra a los grandes tenedores de la región, presentes también en Alcobendas, Parla o Getafe.
|
etiquetas
:
vivienda
,
propietarios
,
grandes tenedores
,
madrid
16
2
1
K
130
actualidad
12 comentarios
16
2
1
K
130
actualidad
#1
Verdaderofalso
Clase media sin duda
0
K
20
#10
obmultimedia
#1
de media tienen 50 pisos en alquiler
0
K
11
#8
bigmat
Me gustaria ver los datos al detalle, pero la propia noticia es de pago.
Mis motivos:
Madrid ciudad tiene una población mayor de edad de unos 2.8 millones.
Si hay 75.000 con más de tres pisos, eso da que una de cada 40 personas.
No se vosotros pero mi impresión del entorno en general es que incluso con gente que vive bastante bien en Madrid muy pocos conozco que tengan 3 pisos en Madrid. Ojo, si conozco muchos que tiene 3 e incluso más, pero no en Madrid todos.
Y menos todos a nombre de…
» ver todo el comentario
1
K
17
#11
reithor
#8
podría ser que alguno de esos propietarios con más de 50 sea una persona jurídica.
0
K
11
#5
DaniTC
Parla, casi en Toledo. Recordemos sus precios.
Tengo un amigo que tiene una casa en alquiler allí de 90m2 con piscina, garaje y trastero por 550€ porque dice que prefiere tener alguien de confianza a ganar dinero.
0
K
10
#12
ixo
Hay que construir más, a ver si subimos el ratio de los que tienen 100 ó más.
0
K
8
#2
elsnons
*
El gran Wyoming es de esos 500 .
7
K
1
#3
mikhailkalinin
#2
Espero que seas igual de crítico con los otros 499.
5
K
46
#4
woody_alien
#2
Si que ha prosperado en tres meses, de 19 a 50 -
www.infobae.com/espana/2025/10/29/el-patrimonio-millonario-de-el-gran-
2
K
38
#6
Josecoj
#2
Y eso os gusta porque él es libre de hacer lo que le da la gana, o no por, yo que se que motivo?
0
K
8
#7
taSanás
#2
todos fachas!!!,
menos uno
1
K
18
#9
Top_Banana
#2
Bulo.
0
K
13
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
