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Madrid reintroduce estas tres especies de peces en el río Manzanares
Los peces incorporados al cauce del río proceden de capturas realizadas en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, seleccionados en función de su proximidad genética y del equilibrio poblacional
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#2
Sergio_ftv
En 2016, Esperanza Aguirre criticó duramente al Ayuntamiento de Madrid, entonces dirigido por Manuela Carmena, acusándolo de querer convertir el río Manzanares en un "charco inmundo" lleno de mosquitos y ratas. Aguirre calificó de "asalvajamiento" el plan de renaturalización del río:
www.telemadrid.es/programas/informativo-mediodia/Aguirre-Carmena-conve
[[Aguirre acusa a Carmena de querer convertir el…
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#6
Brill
#2
Creo que si siempre haces justo lo contrario a lo que dice Esperanza Aguirre te va a ir bien en la vida.
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#3
Rogue
*
En homenaje a su alcalde.
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#4
Apotropeo
#3
Al otro lado, ¿ Está el negro de WhatsApp "
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#5
CharlesBrowson
trinitarios, dominicans dont play y los hernandes corteses
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#1
pimpollo.regordete
Empiezo yo: uno, el Pez Tortilla
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