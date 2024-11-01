¿Madrid o Bilbao?  

Este fin de semana dejó dos fotos de dos países distintos. Arriba, San Mamés: 60.000 gargantas recordando que, ante un genocidio, la neutralidad es complicidad. Euskadi y Palestina, pueblo con pueblo. Abajo, el Bernabéu convertido en el parque temático del imperio. Tres millones para glorificar a un país que financia bombas, guerras y muerte mientras aquí se deshace lo público. Dos imágenes simultáneas, una pregunta inevitable: ¿de qué lado estás cuando la historia llama?
| etiquetas: madrid , nfl , sinonismo , eeuu , real madrid , san mamés , homenaje , palest
Saludos
También que EEUU es el apoyo imprescindible de Israel a nivel diplomático y especialmente en la ONU, para no quedar éstos aislado del mundo o para ser forzados a parar la matanza.
Y por supuesto les da también apoyo de inteligencia para sus operaciones, y las medidas de defensa (con misiles que valen una millonada) a Israel para que éstos puedan seguir con su ofensiva.