¿Madrid o Bilbao?  

Este fin de semana dejó dos fotos de dos países distintos. Arriba, San Mamés: 60.000 gargantas recordando que, ante un genocidio, la neutralidad es complicidad. Euskadi y Palestina, pueblo con pueblo. Abajo, el Bernabéu convertido en el parque temático del imperio. Tres millones para glorificar a un país que financia bombas, guerras y muerte mientras aquí se deshace lo público. Dos imágenes simultáneas, una pregunta inevitable: ¿de qué lado estás cuando la historia llama?

#1 recordando que, ante un genocidio, la neutralidad es complicidad
Este fin de semana ha dejado miles de fotos y miles de situaciones en miles de lugares distintos. El caso es polarizar... uno también podía recordar Madrid durante las etapas de la vuelta ciclista y las miles de personas apoyando la causa Palestina

#3 Igual en el vídeo no queda claro... pero hay que recordar que es EEUU quien le da a Israel las bombas que luego éstos lanzan sobre Palestina.

También que EEUU es el apoyo imprescindible de Israel a nivel diplomático y especialmente en la ONU, para no quedar éstos aislado del mundo o para ser forzados a parar la matanza.

Y por supuesto les da también apoyo de inteligencia para sus operaciones, y las medidas de defensa (con misiles que valen una millonada) a Israel para que éstos puedan seguir con su ofensiva.
