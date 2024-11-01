edición general
9 meneos
33 clics
Madrid instala señales que se calientan solas en pleno invierno: llegan a 20 ºC en 90 segundos para evitar heladas

Madrid instala señales que se calientan solas en pleno invierno: llegan a 20 ºC en 90 segundos para evitar heladas

Aunque el proyecto es piloto, se ha desplegado en puntos estratégicos de la red autonómica, incluidos los tramos situados por encima de los 1.000 metros, donde se concentran buena parte de las incidencias invernales. En total, la Comunidad gestiona más de 2.500 km de carreteras, 370 de ellos en zonas especialmente frías, y garantiza la conexión de 85 municipios situados por encima de los 800 metros. Y si este proyecto pionero funciona como se espera, podrían convertirse en el nuevo estándar invernal de nuestras carreteras.

| etiquetas: madrid , señal , helada , frío , dgt , tráfico , carretera
7 2 0 K 75 actualidad
4 comentarios
7 2 0 K 75 actualidad
bacilo #1 bacilo
Los suecos nos llevan años de ventaja.
1 K 19
#3 bizcobollo
Las mejores señales en Madrid
1 K 19
#2 Tiranoc
Sería interesante saber cómo funciona el proceso ¿se calienta hasta los 20ºC cuando alcanza los -10ºC , o simplemente no baja de 20ºC?
0 K 7
NoPracticante #4 NoPracticante
Se sobreentiende el motivo.
0 K 7

menéame