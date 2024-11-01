Madrid instala señales que se calientan solas en pleno invierno: llegan a 20 ºC en 90 segundos para evitar heladas

Aunque el proyecto es piloto, se ha desplegado en puntos estratégicos de la red autonómica, incluidos los tramos situados por encima de los 1.000 metros, donde se concentran buena parte de las incidencias invernales. En total, la Comunidad gestiona más de 2.500 km de carreteras, 370 de ellos en zonas especialmente frías, y garantiza la conexión de 85 municipios situados por encima de los 800 metros. Y si este proyecto pionero funciona como se espera, podrían convertirse en el nuevo estándar invernal de nuestras carreteras.