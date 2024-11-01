Madrid exigirá un empadronamiento mínimo de 10 años para acceder a un piso protegido y vetará a los ocupas condenados durante cinco

La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, prepara un nuevo reglamento de vivienda que exigirá un empadronamiento mínimo de 10 años en la región para poder optar a una vivienda protegida y limitará el acceso a quienes hayan sido condenados por ocupación ilegal: no podrán solicitar una vivienda pública durante cinco años tras la sentencia firme. La norma está en trámite y se espera aprobarla en julio.