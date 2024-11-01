Madreñas, huevos, patriotismo y ‘Les 6 de La Suiza’: el paso triunfal de Rodrigo Cuevas por ‘La Revuelta’

Polifacético, transgresor, irreverente, reivindicativo, genial… Se pueden decir, y se han dicho, muchas cosas sobre Rodrigo Cuevas, pero no que sea un personaje tópico. Sin embargo, es imposible no recurrir a ese topicazo que es la frase «no dejó indiferente a nadie» para describir su paso, ayer jueves, por ‘La Revuelta’. Con madreñas en los pies, la montera sobre su cabeza, su desparpajo inconfundible y una voluntad clara de pasarlo en grande, el ecléctico artista ovetense salió al escenario del programa que conduce David Broncano.