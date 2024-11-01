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Macrooperativo en cuatro saunas gais del centro de Barcelona para comprobar si se ejerce la prostitución

El centro de Barcelona es escenario este martes por la tarde de un macrodispositivo policial en cuatro polémicas saunas gais de la capital catalana

| etiquetas: prostitucion , gay , saunas , barcelona
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5 comentarios
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kosako #5 kosako
Sorpresa en las saunas
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ombresaco #2 ombresaco
Sin ir más lejos, hace solo tres meses un hombre de 55 años fue encontrado muerto y desnudo en una de las estancias por una sobredosis de droga. Así, en genérico, da igual qué droga
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GeneWilder #4 GeneWilder
¿Hombres prostituidos?
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#3 Beltza01
Y se les ha ocurrido buscar en ciertos establecimientos con neones sugerentes? O esos ya los conocen por dentro, muy dentro?
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#1 Iom
y no solo prostitución hay en las saunas
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menéame