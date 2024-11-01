edición general
11 meneos
20 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear

Macron dice que EEUU quiere "subordinar" a Europa y pide no dudar si hay que usar "el bazuca comercial" contra Trump

'La seguridad del Ártico solo puede lograrse de manera conjunta', ha avisado Von der Leyen, que promete una respuesta 'firme' a los aranceles.

| etiquetas: eeuu , europa , trump
9 2 9 K 23 actualidad
3 comentarios
9 2 9 K 23 actualidad
pedrobotero #1 pedrobotero
A ver si es verdad
1 K 16
nitsuga.blisset #3 nitsuga.blisset
NO, EN SERIO!? No vayamos a precipitarnos en nuestras conclusiones, eh??
0 K 11

menéame