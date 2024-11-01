·
Macron dice que EEUU quiere "subordinar" a Europa y pide no dudar si hay que usar "el bazuca comercial" contra Trump
'La seguridad del Ártico solo puede lograrse de manera conjunta', ha avisado Von der Leyen, que promete una respuesta 'firme' a los aranceles.
etiquetas
eeuu
europa
trump
actualidad
#2
manbobi
#0
Duplicada
www.meneame.net/story/macron-europa-debe-usar-bazuca-comercial-no-resp
1
K
28
#1
pedrobotero
A ver si es verdad
1
K
16
#3
nitsuga.blisset
NO, EN SERIO!? No vayamos a precipitarnos en nuestras conclusiones, eh??
0
K
11
