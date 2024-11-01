edición general
5 meneos
25 clics
Macrodespliegue policial y cierre parcial del barrio sevillano de Los Pajaritos en una operación antidroga

Macrodespliegue policial y cierre parcial del barrio sevillano de Los Pajaritos en una operación antidroga

Más de doscientos agentes de la Policía Nacional llevan a cabo la operación LEDA, que ya se contabiliza siete detenidos y mil plantas de marihuana. Según detalla la Subdelegación del Gobierno participan distintas unidades de la Policía Nacional como Brigada de Policía Judicial (UDEV y UDYCO) y diversas unidades de Seguridad Ciudadana, como Unidad de Prevención y Reacción, Unidad de Intervención Policial, Unidades Especiales de Caballería, Guías Caninos y Subsuelo, Unidad de Atención al Ciudadano, Unidad de Seguridad y Protección, etc. Además, p

| etiquetas: pajaritos , sevilla , droga , mariguana
5 0 0 K 54 actualidad
4 comentarios
5 0 0 K 54 actualidad
eaglesight1 #2 eaglesight1
Ahora que no los suelten si existen las pruebas de las que habla el artículo, salvo que delaten a los jefes (y ni por esas).
1 K 28
alfre2 #1 alfre2
Ojo, que se viene otra audionovela como las de la pandemia!
0 K 12
frg #3 frg
¿Cerrar un barrio por mil putas plantas? :wall:

Ya me siento mucho más seguro.
0 K 12
founds #4 founds
#3 es que ahora es más peligroso los pajaritos que las 3000, otra cosa es las vegas, que está dentro de las 3000
0 K 7

menéame