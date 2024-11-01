La ‘machosfera’ de internet incuba la violencia que ha asaltado Teotihuacán y dos universidades de México

En redes sociales, el agresor Julio Cesar “N” simpatizaba con grupos de ultraderecha. En su perfil de X, su descripción venía acompañada de la palabra en italiano “vinceremo”, que solía ser usada en la propaganda del líder máximo del fascismo Benito Mussolini. En su timeline, compartía fotos del caudillo del Fascio italiano y de Adolf Hitler.
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Diles a los que te mandan las consignas a repetir que suban el nivel o que te paguen más, porque hacer el ridículo de esta forma en publico tienen que pagartelo bien.
#2 pues mira, ya tienes el primer comentario tratando de blanquear. Y con positivos de su grupito.
Como en Menéame está prohibido hacer listas, me limito a poner de vez en cuando "pollaheridas" en un algún comentario y dejar que las hagan ellos solitos
Supongo que muchos acá lo odiarán y otros aplaudirán con las orejas solo hay que ver los comentarios,
..Nota ¿Un mexicano siendo anti-catalanista? a eso se le llama rechazar la tierra donde nace y ponerse la camiseta de otro equipo.
Cuando el antifeminismo es la única opción posible para una persona decente, ya que el feminismo es discriminatorio.
Os pasáis el día rodeados de tarados así, dándoles ánimos, y ponéis carita de sorprendidos cuando hacen de estas...
Toda la historia de la humanidad igual, como ibais a saber vosotros, si de autocritica tenéis cero y si alguien comenta algo le salgáis al cuello para defender a vuestro rebaño.
Dicho lo cual: creo q lo he dicho muchas veces:
Yo no es q este a favor del feminismo, sino q no quiero estar con los q estan en contra del feminismo… » ver todo el comentario