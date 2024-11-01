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La ‘machosfera’ de internet incuba la violencia que ha asaltado Teotihuacán y dos universidades de México

La ‘machosfera’ de internet incuba la violencia que ha asaltado Teotihuacán y dos universidades de México

En redes sociales, el agresor Julio Cesar “N” simpatizaba con grupos de ultraderecha. En su perfil de X, su descripción venía acompañada de la palabra en italiano “vinceremo”, que solía ser usada en la propaganda del líder máximo del fascismo Benito Mussolini. En su timeline, compartía fotos del caudillo del Fascio italiano y de Adolf Hitler.

| etiquetas: teotihuacá , julio césar n , machosfera , incel , nazi , hitler mussolini , méxico
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
Cuñado #2 Cuñado
Rápido, pollaheridas de Menéame, a hundir este envío! Que se note que habéis tomado la píldora roja :troll:
8 K 64
#3 lamonjamellada *
#1 qué bonita forma de tratar de blanquear a agresores misóginos que se identifican figuras como Mussolini. Pero no les llames facha que se ofenden.

Diles a los que te mandan las consignas a repetir que suban el nivel o que te paguen más, porque hacer el ridículo de esta forma en publico tienen que pagartelo bien.

#2 pues mira, ya tienes el primer comentario tratando de blanquear. Y con positivos de su grupito.
12 K 129
Cuñado #4 Cuñado
#3 Y mi primer negativo :hug:

Como en Menéame está prohibido hacer listas, me limito a poner de vez en cuando "pollaheridas" en un algún comentario y dejar que las hagan ellos solitos :troll:
4 K 38
placeres #6 placeres *
Pff con el artículo vaya amalgama de elementos descontextualizados y mezclados a placer.

Supongo que muchos acá lo odiarán y otros aplaudirán con las orejas solo hay que ver los comentarios,

..Nota ¿Un mexicano siendo anti-catalanista? xD a eso se le llama rechazar la tierra donde nace y ponerse la camiseta de otro equipo.
3 K 46
#7 lamonjamellada
#6 no, hombre, le damos un abrazo y un pin. Un ejemplo de ciudadano modelo, de triunfo de la educación obligatoria y de exponente de la especie, no te jode.
3 K 45
placeres #8 placeres *
#7 .. Estoy hablando del mejunje ideas del artículo, ni he mentado al asesino terrorista (salvo la nota que me parece fascinante) que igualmente al autor no parece no interesarle para contar sus elucubraciones.
1 K 24
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
que batiburrillo de cosas, mezclando, descontextualizando muchas veces, asi empezó aquel npczumbao de estos lares, y ya sabemos como terminó, no os flipeis
2 K 33
kastanedowski #10 kastanedowski
En el video el suicida habla castellano de España... Por qué no se menciona esto en el artículo?
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#11 lamonjamellada
Cuánta pomadita de señoro escocido hace falta en este hilo. Se ve que cuando los ponen delante de un espejo, se enfurruñan.
0 K 8
#1 fzman *
Otra "historia para no dormir" intentando cargarle al antifeminismo todos los males posibles. Esto está lleno de etiquetas, como incel, fascismo, machoesfera, etc. (por fin una traducción medio decente de mansphere)

Cuando el antifeminismo es la única opción posible para una persona decente, ya que el feminismo es discriminatorio.
17 K -4
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#1 Quién con niños se acuesta, mojado se levanta.

Os pasáis el día rodeados de tarados así, dándoles ánimos, y ponéis carita de sorprendidos cuando hacen de estas...

Toda la historia de la humanidad igual, como ibais a saber vosotros, si de autocritica tenéis cero y si alguien comenta algo le salgáis al cuello para defender a vuestro rebaño.

Dicho lo cual: creo q lo he dicho muchas veces:

Yo no es q este a favor del feminismo, sino q no quiero estar con los q estan en contra del feminismo…   » ver todo el comentario
6 K 59
Cabre13 #12 Cabre13
#5 Los antifeministas aún no se han dado cuenta de que quizás alguno empezó con intención sincera de dar una crítica a excesos o fallos del feminismo pero como movimiento se han pasado de frenada y solo parecen una panda de obsesionados monotemáticos incapaces de entender el mundo en conjunto.
1 K 21

menéame