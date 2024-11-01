Lux, lo obsceno y el fascismo

(...) Lo que trae Rosalía es no una sublimación de lo obsceno, sino una obscenificación de lo sublime. Esto sí es nuevo. Ciertamente, un elogio a la prostitución presentado como «cuento moderno» tiene mucho de obsceno, pero el tono ligero de comedia romántica limaba las asperezas en Pretty Woman. No ocurre así en Lux. Si los grandes éxitos generacionales del pasado invocaban un fascismo sociológico, aquí se invoca la imagen misma del retorno a la religión como opio del pueblo