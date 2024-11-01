edición general
Lux, lo obsceno y el fascismo

(...) Lo que trae Rosalía es no una sublimación de lo obsceno, sino una obscenificación de lo sublime. Esto sí es nuevo. Ciertamente, un elogio a la prostitución presentado como «cuento moderno» tiene mucho de obsceno, pero el tono ligero de comedia romántica limaba las asperezas en Pretty Woman. No ocurre así en Lux. Si los grandes éxitos generacionales del pasado invocaban un fascismo sociológico, aquí se invoca la imagen misma del retorno a la religión como opio del pueblo

Excelente artículo. Dan ganas de volver a ejercer de francotirador si hay más gente por ahí pegando tiros en la resistencia :-)
Dios tantas palabras rimbombantes para no decuir absolutamente nada... `parece la etiqueta de una botella de vino de 50€  media
#1 No te dirán nada a ti, porque no las entiendes. La deriva fascista anti-intelectualista está más que vista.
