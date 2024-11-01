·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11290
clics
El día en que Salvador Dalí tomó el control de Playboy: La sesión de fotos más surrealista de 1973 [Eng]
6644
clics
Manolo García salta desde el escenario con 70 años y nadie lo coge
8092
clics
El ViñaRock ha pasado de ser un festival de masas a dejar escenas dignas de unas fiestas de pueblo. El motivo: Israel
7619
clics
Smash burguer [pantomima full]
7001
clics
Un casi real de la Administración
más votadas
702
Impactante video muestra a un colono israelí disparando contra una escuela Palestina en Cisjordania [ENG]
452
Rueda y la alcaldesa de A Coruña, juntos en la inauguración de la sede de una casa de apuestas: “Se puede llegar muy lejos”
351
Burofax a Ayuso y correo a Miguel Ángel Rodríguez desde China: el origen de la condena millonaria a Madrid por un impago en pandemia
639
Nuevos archivos del caso Epstein fueron liberados y señalan a Trump por agresión sexual
400
El Gobierno intercambió hasta 18 llamadas con Fernando Clavijo durante las horas en las que denuncia falta de información
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
18
clics
Luis Rubí, exinspector de Hacienda: "Si el Gobierno aplicara las leyes europeas se limitaría el riesgo de fraude"
El letrado denuncia la responsabilidad del Ejecutivo y de la banca en los delitos de ciberestafas ante la indefensión de las víctimas
|
etiquetas
:
rubí
,
exinspector
,
hacienda
,
gobierno
,
fraude
11
3
0
K
159
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
0
K
159
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
JackNorte
*
Mientras los gobernantes roben y salgan impunes como el emerito , poco hay que hacer. Cuando algo se sabe que esta mal y nadie es capaz de arreglarlo. Y encima se pavonea y se hace la victima. Es el ejemplo mas claro. Si fuera cualquier otra persona lo perseguirian durante decadas como ha pasado con algun futbolista. Y se vigilaria a los que tengan acceso a ese fondo afincado intrencionadamente para evadir impuestos, fruto de los delitos. Pero antes cazaran a alguien no haya cumplimentado correctamente su declaracion a hacienda, aunque sea fallo de otros.
1
K
25
#3
DebaclesEverywhere
El fraude en España es el sistema, nadie le va a poner el cascabel al gato. Entre bomberos no se pisan la manguera.
1
K
23
#1
woke
al gobierno solo le interesa homologarse con Europa en los impuestos.
0
K
20
#5
Kantinero
Más inspectores de hacienda, de trabajo, de sanida, de gasto público, de seguridad e inspectores de los inspectores
0
K
13
#4
Cuchifrito
El señor letrado sabrá que la elaboración de leyes es responsabilidad del parlamento no del ejecutivo. Luego lo que no se haya traspuesto es responsabilidad del PSOE si, pero también del PP y de los otros grupos que no han creado ninguna propuesta de ley para trasponerlas
0
K
10
#6
LázaroCodesal
Europa (entiendo que habla de la UE) dicta directrices. Los miembros de la UE las convierten en leyes nacionales.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente