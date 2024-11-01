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Luis Rubí, exinspector de Hacienda: "Si el Gobierno aplicara las leyes europeas se limitaría el riesgo de fraude"

Luis Rubí, exinspector de Hacienda: "Si el Gobierno aplicara las leyes europeas se limitaría el riesgo de fraude"

El letrado denuncia la responsabilidad del Ejecutivo y de la banca en los delitos de ciberestafas ante la indefensión de las víctimas

| etiquetas: rubí , exinspector , hacienda , gobierno , fraude
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6 comentarios
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JackNorte #2 JackNorte *
Mientras los gobernantes roben y salgan impunes como el emerito , poco hay que hacer. Cuando algo se sabe que esta mal y nadie es capaz de arreglarlo. Y encima se pavonea y se hace la victima. Es el ejemplo mas claro. Si fuera cualquier otra persona lo perseguirian durante decadas como ha pasado con algun futbolista. Y se vigilaria a los que tengan acceso a ese fondo afincado intrencionadamente para evadir impuestos, fruto de los delitos. Pero antes cazaran a alguien no haya cumplimentado correctamente su declaracion a hacienda, aunque sea fallo de otros.
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DebaclesEverywhere #3 DebaclesEverywhere
El fraude en España es el sistema, nadie le va a poner el cascabel al gato. Entre bomberos no se pisan la manguera.
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#1 woke
al gobierno solo le interesa homologarse con Europa en los impuestos.
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Kantinero #5 Kantinero
Más inspectores de hacienda, de trabajo, de sanida, de gasto público, de seguridad e inspectores de los inspectores
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#4 Cuchifrito
El señor letrado sabrá que la elaboración de leyes es responsabilidad del parlamento no del ejecutivo. Luego lo que no se haya traspuesto es responsabilidad del PSOE si, pero también del PP y de los otros grupos que no han creado ninguna propuesta de ley para trasponerlas
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LázaroCodesal #6 LázaroCodesal
Europa (entiendo que habla de la UE) dicta directrices. Los miembros de la UE las convierten en leyes nacionales.
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menéame