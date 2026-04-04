Luis Bárcenas: "'La 'operación Kitchen' era imposible sin el conocimiento de las altas instancias del PP"

A horas del juicio por el dispositivo parapolicial creado por el Gobierno de Rajoy para robarle las pruebas de la 'caja B' del PP, el ex tesorero constata el respaldo pleno de la cúpula de entonces: "¿Por qué dos altos cargos iban a organizar una operación policial sin respaldo judicial en un tema de partido que no les afectaba a ellos en nada?"