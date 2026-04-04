Luis Bárcenas: "'La 'operación Kitchen' era imposible sin el conocimiento de las altas instancias del PP"

A horas del juicio por el dispositivo parapolicial creado por el Gobierno de Rajoy para robarle las pruebas de la 'caja B' del PP, el ex tesorero constata el respaldo pleno de la cúpula de entonces: "¿Por qué dos altos cargos iban a organizar una operación policial sin respaldo judicial en un tema de partido que no les afectaba a ellos en nada?"
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Pero eso es algo que en esta comunidad solo se entiende si son tramas corruptas del pp. Cuando son "otros partidos" con líderes mas guapos ... ya tal.
Mariano Rajoy Brey fue 3 veces el dirigente de las campañas electorales del Partido Popular.
Fue ministro de Administraciones Públicas.
Después fue nombrado ministro de Educación y Cultura.
Le pusieron de vicesecretario genera del PP. En la siguiente campaña electoral fue un éxito y fue nombrado vicepresidente primero y ministro de la Presidencia del Gobierno.
Luego ministro de Interior.
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¿ Puedes tú admitir la corrupción del PSOE ? ¿ O esa corrupción ya no te molesta tanto ?