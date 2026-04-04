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Luis Bárcenas: "'La 'operación Kitchen' era imposible sin el conocimiento de las altas instancias del PP"

A horas del juicio por el dispositivo parapolicial creado por el Gobierno de Rajoy para robarle las pruebas de la 'caja B' del PP, el ex tesorero constata el respaldo pleno de la cúpula de entonces: "¿Por qué dos altos cargos iban a organizar una operación policial sin respaldo judicial en un tema de partido que no les afectaba a ellos en nada?"

| etiquetas: luis bárcenas , operación kitchen , pp
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15 comentarios
31 7 0 K 209 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Y después de la Kitchen y la Caja B del PP, se dio orden a nivel nacional para que los delitos se cometieran sólo a nivel local y regional, para poder "amputar miembros sin afectar al cerebro".
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josde #6 josde
#1 Y mas tarde los 7291 de Ayuso y para seguir la ronda los 230 de Mazón y si queda algo suelto tal vez le toque a Moreno también.
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josde #9 josde
#8 Anda vete a tomar el sol que ya pronto vuelve a llover.
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Quel #11 Quel
#9 ¿ De que mierdas hablas ?
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josde #12 josde
#11 Mierdas,tu sabrás .
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Quel #13 Quel
#12 ¿ De que mierdas hablas ?
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josde #14 josde
#13 Tu sabrás parece que tienes un máster en esa especialidad.
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Quel #15 Quel
#14 ¿ De que mierdas hablas ?
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oceanon3d #10 oceanon3d *
Lo que confirma que entre los muchos de faltan, y deberían estar en el banquillo, el ya jubilado juez Garcia Castellón debería, mas que presuntamente, debería estar de forma destacada. Las aberraciones jurídicas que hizo este tipo para dejar fuera a M. Rajoy y Cospedal se estudiaran en un futuro en la carrera de derecho.
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Quel #2 Quel
¡Por supuesto! Es inconcebible imaginar que una trama corrupta de ese calibre se pueda llevar a cabo sin que lo sepan las altas instancias del partido.
Pero eso es algo que en esta comunidad solo se entiende si son tramas corruptas del pp. Cuando son "otros partidos" con líderes mas guapos ... ya tal.
:roll:
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beltzak #3 beltzak *
#2 Todos los ministros de José María Aznar fueron imputados.

Mariano Rajoy Brey fue 3 veces el dirigente de las campañas electorales del Partido Popular.

Fue ministro de Administraciones Públicas.
Después fue nombrado ministro de Educación y Cultura.
Le pusieron de vicesecretario genera del PP. En la siguiente campaña electoral fue un éxito y fue nombrado vicepresidente primero y ministro de la Presidencia del Gobierno.
Luego ministro de Interior.

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Quel #4 Quel
#3 Si. M. Rajoy y el PP es corrupto.
¿ Puedes tú admitir la corrupción del PSOE ? ¿ O esa corrupción ya no te molesta tanto ?
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josde #7 josde
#4 El PP lleva con su corrupción y robos cuando se llamaba AP.
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Quel #8 Quel
#7 Ok. ¿ Y ?
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calde #5 calde
#3 De hecho, delante del juez, como testigo, dijo que como presidente del PP, no tenía ni idea cómo se financiaba su partido. Ni idea de eso, nada, lo suyo era sólo la política... en el PP de los sobres... y el juez le creyó, por supuesto... el juez Hurtado.
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menéame