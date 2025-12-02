edición general
6 meneos
75 clics
Lubo Penev busca 300.000 euros para una operación a vida o muerte

Lubo Penev busca 300.000 euros para una operación a vida o muerte

Penev, que en 1994 superó un cáncer testicular cuando era la estrella del Valencia CF, fue una de las figuras del Atlético de Madrid que logró el doblete en 1996 y figura de la selección de su país en los años 90, se encuentra en una situación delicada y el tratamiento al que debe ser sometido cuesta unos 150.000 euros al mes, por lo que su esposa, Kristina Mitseva, ha abierto una cuenta bancaria para donaciones y pidió a quien tenga la capacidad y el deseo que aporte la cantidad que pueda, según 'Trud News'.

| etiquetas: lubo , penev , operación
5 1 0 K 67 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 67 actualidad
jdmf #1 jdmf
Aquí es dónde se ve la importancia de una sanidad pública, esa que la derecha quiere privatizar. ¿Cuántos de los currelas que vivimos en éste país se podrían permitir, ya no digo ese tratamiento, sino un seguro privado que cubra tratarte una dolencia como esa. .. vamos, ni te aseguran!
11 K 129
Robus #2 Robus
La sanidad pública es un requisito para no ser un país subdesarrollado.
4 K 44
#3 omega7767
mucha suerte Campeón


¿Como puede costar un tratamiento 300 mill euros?
Necesito ver un desglose del gasto .... por que no lo puedo creer
0 K 11

menéame