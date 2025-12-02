Lubo Penev busca 300.000 euros para una operación a vida o muerte

Penev, que en 1994 superó un cáncer testicular cuando era la estrella del Valencia CF, fue una de las figuras del Atlético de Madrid que logró el doblete en 1996 y figura de la selección de su país en los años 90, se encuentra en una situación delicada y el tratamiento al que debe ser sometido cuesta unos 150.000 euros al mes, por lo que su esposa, Kristina Mitseva, ha abierto una cuenta bancaria para donaciones y pidió a quien tenga la capacidad y el deseo que aporte la cantidad que pueda, según 'Trud News'.