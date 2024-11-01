edición general
La lotería 'toca mocho', queridos niños | Juan Antonio Aguilera

Sorteo del Gordo de Navidad, un día anual de la marmota en el que, como en la peli Atrapado en el tiempo, sólo cambian más o menos simpáticos detalles. Los matemáticos nos explican por enésima vez la poca probabilidad de que ganes el gordo (hablando ahora de granos de arroz en vez de rayos o de accidentes aéreos), la tontuna irracional de creer que es más probable que te toque si compras en doña Menganita, pero menos si adquieres números feos, etc. Pero, ay, con la superstición hemos topado, amigo Sancho...

javierchiclana #2 javierchiclana
La lotería hace lo contrario de Robin Hood... hace más pobres a los pobres para crear unos pocos ricos. Es inmoral que el Estado promueva juegos de azar (apuestas), que nos empobrecen como sociedad y son auténticas desgracias para muchas familias.
comadrejo #6 comadrejo
#2 Al menos la lotería y apuestas del estado es un "impuesto" voluntario que como todos los impuestos revierte en la sociedad.
#3 Tecar
Esto es como lo de los seguros, que nunca pasa nada, pero todo el mundo los paga.
Yo por 20 euros del boleto no me quedo con cara de gilipollas cuando a toda la grupeta les ha tocado algo.
salteado3 #4 salteado3 *
Acojonante en la comida de Navidad de la empresa ver entrar a una mujer con décimos colgando en el restaurante y lanzarse todos como locos a comprar "no vaya a tocarle a Juanito de contabilidad y a mí no". Hubo un año que hasta usaron esta táctica para un anuncio radiofónico.

Alucinante el cabreo y preocupación de que no ha podido comprar un décimo.

Aquí uno que lleva años asombrado de la ludopatía patria en estas fechas. Vaya país.
#5 Aas59 *
Es un timo madrileño, con la colaboración de toda la artilleria del Estado y los medios de comunicación mesetaria. Si mesetaria, porque todos los medios de comunicación estatales, solo conocen Madrid y alrededores, el resto del pais es invisible.
#1 Mosquitón
También el día internacional de "Bueno. Mientras haya salud"...
