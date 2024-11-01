·
2
meneos
54
clics
Lotería de Navidad. José Mota
Un cuento de Navidad y de "amistad" con la lotería y un final insospechado...
|
etiquetas
:
lotería
,
navidad
,
josé mota
,
sketch
,
parodia
2
0
0
K
31
ocio
4 comentarios
2
0
0
K
31
ocio
#1
Antipalancas21
Pide al entrar: Tu historial de YouTube está desactivado, no deja ver nada si no lo activas o no tienes cuenta, vamos como un muro de pago pero pidiendo datos.
0
K
20
#2
javierchiclana
*
#1
En Youtube se puede entrar libremente, sin registro... cualquiera puede comprobarlo entrando con cookies limpias (modo incógnito) de cualquier navegador.
0
K
20
#3
Antipalancas21
#2
Mentira, me pone esto:
Tu historial de YouTube está desactivado
Puedes activar los historiales de búsqueda y de reproducciones en cualquier momento para que te recomendemos los últimos vídeos que se ajustan a tus intereses.
Para actualizar tu elección, activa el historial de YouTube y confirma los ajustes para aceptar el uso de cookies y datos. Más información
0
K
20
#4
elsnons
#3
que te saquen el control parental y podrás ver el vídeo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
