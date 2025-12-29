edición general
5 meneos
92 clics
Roban la caja fuerte del famoso ‘Camión de los regalos’ de la lotería de Extremadura: “Me la han liado”

Roban la caja fuerte del famoso ‘Camión de los regalos’ de la lotería de Extremadura: “Me la han liado”  

Las cámaras de seguridad de este complejo captan cinco encapuchados que, en solo dos minutos, la introducen en un coche negro. Nieto es el dueño de un camión gigantesco.Quizá el camión más famoso de Extremadura.Numerosos medios de comunicación se han hecho eco desde 2018 de lo que contiene en su interior: un Ferrari 458 Italia, 59.500 euros en oro, dos motos, un quad, viajes, bicis, premios, más premios.Cerca de 300.000 euros en premios. O dicho de otra manera: “El camión de los regalos”.David Pérez Nieto coge el teléfono: Me la han liado. si.

| etiquetas: roban , caja , fuerte , famoso , camion , regalos , loteria , extremadura
4 1 0 K 63 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 63 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El camión de los regalos es un sorteo. Cualquier persona puede comprar una papeleta por seis euros y entra en la rifa que se celebra el 6 de enero. Nieto es el dueño de una frutería en el área de servicio Leo del pueblo pacense de Monesterio. Una tienda que se encuentra en la autovía A66 que sube desde Sevilla a Madrid. Esta noche, a Nieto, de 38 años y creador esta iniciativa navideña, le ha sonado el móvil a las tres de la madrugada.
2 K 41

menéame